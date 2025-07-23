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Киноафиша Новости Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки

Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки

23 июля 2025 11:51
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки

Ролик вышел в 68 странах на 47 языках.

На днях Warner Bros. и New Line Cinema представили трейлер фантастического боевика «Мортал Комбат 2» по мотивам одноименной линейки видеоигр в жанре файтинга. По данным WaveMetrix, за первые 24 часа после релиза проморолик был просмотрен 106,8 млн раз. Для трейлеров без цензуры это новый мировой рекорд. В этом плане вторая часть «Мортал Комбат» опередила «Логана» и «Дэдпула 2».

Новый «Мортал Комбат» вышел в 2021 году, вызвав фурор среди фанатов оригинальных видеоигр. В итоге фильм собрал в мировом прокате $257,8 млн, но нужно учитывать, что релиз состоялся одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе HBO Max. При этом первая часть повествует о событиях, которые предшествуют самому бойцовскому турниру между представителями разных измерений, включая Землю. Главным героем выступил новый персонаж в лице Коула Янга (Льюис Тан). В сиквеле же в центре внимания окажется всеобщий любимец Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана. Также в трейлере впервые появляются Китана, Барака и Шао Кан.

Трейлер «Мортал Комбата 2» изобилует фан-сервисом — например, Скорпион (Хироюки Санада) вновь произносит свою культовую фразу Get over here!, а Джонни Кейдж поправляет свои солнцезащитные очки средним пальцем.

В качестве режиссера над новыми экранизациями Mortal Kombat работает Саймон Маккуойд. В зарубежный прокат «Мортал Комбат 2» выйдет 24 октября.

Фото: Warner Bros.
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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