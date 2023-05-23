Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Земные стихии
1 постер
Киноафиша Фильмы Земные стихии

Земные стихии

Ayeh haye zamini 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Иран
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 мая 2023
Дата выхода
11 апреля 2024 Германия 6
5 октября 2023 Италия
14 марта 2024 Литва N13
25 апреля 2024 Нидерланды
13 марта 2024 Франция
Сборы в мире $895 682
Производство Cynefilms, Seven Springs Pictures, Taat Films
Другие названия
Ayeh haye zamini, Terrestrial Verses, Irdische Verse, Chroniques de Téhéran, Crônicas do Irã, Fani Dizeler, Kafka a Teheran, Ziemskie wersety, Επίγειες ρίμες, Земные стихии, 我還有話說
Режиссер
Али Асгари
В ролях
Bahram Ark
Садаф Асгари
Ардешир Каземи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
