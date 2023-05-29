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Kaibutsu

Монстр , 2023

2023 / Япония
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Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
В ролях
Сакура Андо
Сакура Андо
Эйта
Мицуки Такахата
Соя Курокава
Хината Хиираги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Монстр 2 постера
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Фильм «Анатомия падения» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023 Картина выйдет в российский прокат в сентябре этого года.
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29 мая 2023 10:20
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