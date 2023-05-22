Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Потерянная страна
6.6
Киноафиша Фильмы Потерянная страна
6.6

Потерянная страна

, 2023
Lost Country
Хорватия, Франция, Люксембург, Сербия / драма / 18+
Постер фильма Потерянная страна
6.6

О фильме

Белград, 1996 год. Во время студенческих демонстраций против режима Милошевича 15-летний Стефан в пылу событий совершает собственную революцию: принимает неприемлемое, видит в своей матери соучастницу преступления и, несмотря на любовь к ней, находит в себе силы противостоять ей.

В ролях

Ясна Джуричич
Marklena
Борис Исакович
Professeur de littérature
Павле Чемерикич
Miki
Йован Гинич
Stefan
Мария Скаричич
Ivana
Miodrag Jovanovic
Milan
Lazar Kocic
Bogdan
Dusko Valentic
Tile
Хелена Бульян
Vera
Ana Simeunovic
Hana
Режиссер Владимир Перишич
Сценарист Алис Винокур, Владимир Перишич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия / Франция / Люксембург / Сербия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 22 мая 2023
Дата выхода
14 июня 2024 Испания
14 марта 2024 Литва N16
30 ноября 2023 Сербия
11 октября 2023 Франция
30 ноября 2023 Черногория
1 ноября 2023 Швейцария
Сборы в мире $1 856
Производство KinoElektron, Easy Riders Films, Trilema
Другие названия
Izgubljena zemlja, Lost Country, Az elveszett ország, Kaotatud maa, La patria perdida, O País Perdido, Stracony kraj, Țara pierdută, Изгубена държава, La honte, Sramota

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше