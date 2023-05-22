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Белград, 1996 год. Во время студенческих демонстраций против режима Милошевича 15-летний Стефан в пылу событий совершает собственную революцию: принимает неприемлемое, видит в своей матери соучастницу преступления и, несмотря на любовь к ней, находит в себе силы противостоять ей.
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