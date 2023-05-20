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Постер фильма Пришла любовь
6.6
Киноафиша Фильмы Пришла любовь
6.6

Пришла любовь

, 2023
Le temps d'aimer
Бельгия, Франция / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Пришла любовь
6.6

В ролях

Анаис Демустье
Анаис Демустье
Madeleine Delambre, née Villedieu
Венсан Лакост
Венсан Лакост
François Delambre
Morgan Bailey
Jimmy
Hélios Karyo
Daniel 5 ans
Винсент Шмитт
Жан Ноэль Мартин
Jowee Omicil
Josse Capet
Daniel 10 ans
Поль Борепер
Поль Борепер
Daniel 18 ans
Margot Ringard Oldra
Jeanne 7-8 ans
Ambre Gollut
Marthe
Luc Bataini
Maître d'hôtel Beaurivage
Режиссер Кэйтель Куиливье
Сценарист Кэйтель Куиливье, Жиль Торан
Композитор Амин Бухафа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 марта 2024
Премьера в мире 20 мая 2023
Дата выхода
6 марта 2025 Бразилия
30 мая 2025 Великобритания 15
29 ноября 2023 Франция
9 августа 2024 Швеция
Сборы в мире $1 633 978
Производство Les Films du Bélier, Les Films Pelléas, Frakas Productions
Другие названия
Le temps d'aimer, Along Came Love, El tiempo del amor, Aşk Geldi, Czas na miłość, É Tempo de Amar, Ha eljön a szerelem, Tid att älska, Время любить, 愛する時

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Отзывы о фильме

Урбан Крукер 18 июня 2026, 12:44
«Время любить» — реж. Кэйтель Куиливье, страна: Франция, год: 2023.

История сложных взаимоотношений простой официантки и матери-одиночки Мадлен и… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:36
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