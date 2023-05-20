В ролях
Hélios Karyo
Daniel 5 ans
Josse Capet
Daniel 10 ans
Margot Ringard Oldra
Jeanne 7-8 ans
Luc Bataini
Maître d'hôtel Beaurivage
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Кэйтель Куиливье
Сценарист
Кэйтель Куиливье, Жиль Торан
Композитор
Амин Бухафа
Детали фильма
Страна
Бельгия / Франция
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
29 марта 2024
Премьера в мире
20 мая 2023
Дата выхода
|6 марта 2025
|Бразилия
|
|
|30 мая 2025
|Великобритания
|
|15
|29 ноября 2023
|Франция
|
|
|9 августа 2024
|Швеция
|
|
Сборы в мире
$1 633 978
Производство
Les Films du Bélier, Les Films Pelléas, Frakas Productions
Другие названия
Le temps d'aimer, Along Came Love, El tiempo del amor, Aşk Geldi, Czas na miłość, É Tempo de Amar, Ha eljön a szerelem, Tid att älska, Время любить, 愛する時
История сложных взаимоотношений простой официантки и матери-одиночки Мадлен и… Читать дальше…