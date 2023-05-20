Прощай, Джулия
Wadaean Julia
18+
Страна
Египет / Франция / Германия / Саудовская Аравия / Судан / Швеция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 мая 2023
Дата выхода
|4 апреля 2024
|Австралия
|
|M
|15 августа 2024
|Германия
|
|12
|14 марта 2024
|Литва
|
|N13
|18 июля 2024
|Нидерланды
|
|9
|13 декабря 2024
|Тайвань
|
|12+
|8 ноября 2023
|Франция
|
|
|8 ноября 2023
|Швеция
|
|15
Сборы в мире
$330 972
Производство
Station Films, Red Star Films, Die Gesellschaft DGS
Другие названия
Wadaean Julia, Goodbye Julia, Adeus, Julia, Żegnaj, Julio, Прощай, Джулия, 再見了！茱莉亞