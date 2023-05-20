Оповещения от Киноафиши
Прощай, Джулия

Прощай, Джулия

Wadaean Julia 18+
Страна Египет / Франция / Германия / Саудовская Аравия / Судан / Швеция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 мая 2023
Дата выхода
4 апреля 2024 Австралия M
15 августа 2024 Германия 12
14 марта 2024 Литва N13
18 июля 2024 Нидерланды 9
13 декабря 2024 Тайвань 12+
8 ноября 2023 Франция
8 ноября 2023 Швеция 15
Сборы в мире $330 972
Производство Station Films, Red Star Films, Die Gesellschaft DGS
Другие названия
Wadaean Julia, Goodbye Julia, Adeus, Julia, Żegnaj, Julio, Прощай, Джулия, 再見了！茱莉亞
Режиссер
Mohamed Kordofani
В ролях
Eiman Yousif
Siran Riak
Nazar Goma
Ger Duany
Issraa Elkogali Häggström
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
