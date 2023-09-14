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Похищенный Похищенный
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Rapito

Похищенный, 2023

2023 / Франция / Германия / Италия
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Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
В ролях
Фаусто Руссо Алези
Фаусто Руссо Алези
Барбара Рончи
Барбара Рончи
Фабрицио Джифуни
Фабрицио Джифуни
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Филиппо Тими
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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7.2 IMDb
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Постер фильма Похищенный 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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