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Странный образ жизни Странный образ жизни
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Extraña forma de vida

Странный образ жизни, 2023

2023 / Франция / Испания
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О фильме
Спустя двадцать пять лет Сильва пересекает на лошади пустыню, чтобы навестить своего друга шерифа Джейка. Они празднуют встречу, но на следующее утро он узнает, что причина его поездки не в том, чтобы предаться воспоминаниям о старых добрых.
Продолжительность 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Итан Хоук
Итан Хоук
Сара Саламо
Педро Касабланк
Педро Касабланк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.6 IMDb
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Постер фильма Странный образ жизни 8 постеров
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