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Странный образ жизни
Extraña forma de vida
Странный образ жизни, 2023
2023 / Франция / Испания
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Жанр:
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О фильме
Спустя двадцать пять лет Сильва пересекает на лошади пустыню, чтобы навестить своего друга шерифа Джейка. Они празднуют встречу, но на следующее утро он узнает, что причина его поездки не в том, чтобы предаться воспоминаниям о старых добрых.
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Продолжительность
31 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
27 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Педро Альмодовар
В ролях
Педро Паскаль
Итан Хоук
Сара Саламо
Педро Касабланк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
6.6
IMDb
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8 постеров
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