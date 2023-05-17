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Постер фильма Странный образ жизни
6.4
Киноафиша Фильмы Странный образ жизни
6.4

Странный образ жизни

, 2023
Extraña forma de vida
Франция, Испания / драма, короткометражный, вестерн / 18+
Постер фильма Странный образ жизни
6.4

О фильме

Спустя двадцать пять лет Сильва пересекает на лошади пустыню, чтобы навестить своего друга шерифа Джейка. Они празднуют встречу, но на следующее утро он узнает, что причина его поездки не в том, чтобы предаться воспоминаниям о старых добрых.

В ролях

Педро Паскаль
Педро Паскаль
Silva
Итан Хоук
Итан Хоук
Jake
Сара Саламо
Conchita
Педро Касабланк
Педро Касабланк
Carpenter
Ману Риос
Ману Риос
Singer
George Steane
Joe
Жозе Кондеса
Жозе Кондеса
Young Silva
Джейсон Фернандес
Young Jake
Oihana Cueto
Calixta
Daniela Medina
Patricia
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар
Композитор Альберто Иглесиас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Продолжительность 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 октября 2023
Премьера в мире 17 мая 2023
Дата выхода
21 сентября 2023 Аргентина +13
14 сентября 2023 Бразилия 14
22 сентября 2023 Великобритания 15
14 марта 2024 Германия
2 ноября 2023 Греция
4 января 2024 Израиль
22 сентября 2023 Ирландия 18
26 мая 2023 Испания 12
21 сентября 2023 Италия 6+
14 сентября 2023 Мексика B
7 сентября 2023 Нидерланды 12
14 сентября 2023 Перу
17 ноября 2023 Польша
12 октября 2023 Португалия M/14
6 октября 2023 США R
1 ноября 2023 Сербия
15 декабря 2023 Тайвань
27 октября 2023 Финляндия Tulossa
16 августа 2023 Франция
30 ноября 2023 Хорватия
30 ноября 2023 Черногория
14 сентября 2023 Чили
Сборы в мире $1 064 830
Производство El Deseo, Saint Laurent
Другие названия
Extraña forma de vida, Strange Way of Life, Estranha Forma de Vida, Čudan način života, Dziwne ścieżki życia, Étrange façon de vivre, Keistas gyvenimo būdas, Kummaline eluviis, Yaşamın Garip Yolu, Οι παράξενοι δρόμοι της ζωής, Дивний спосіб життя, Странный образ жизни, ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ, 奇怪的生活方式, 荒漠斷背情

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 11 сентября 2023

Цитаты

Silva [Джейку] Много лет назад ты спросил меня, что могут делать двое мужчин, живя вместе на ранчо. Отвечу тебе сейчас. Они могут заботиться друг о друге, защищать друг друга. Они могут составлять компанию друг другу.

Отзывы о фильме

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