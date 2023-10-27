Странный образ жизни, 2023

Спустя двадцать пять лет Сильва пересекает на лошади пустыню, чтобы навестить своего друга шерифа Джейка. Они празднуют встречу, но на следующее утро он узнает, что причина его поездки не в том, чтобы предаться воспоминаниям о старых добрых.

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