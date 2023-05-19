Новый мальчик,

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1940 год, Австралия. Пока где-то вдалеке разгорается Вторая мировая война, в закрытом женском монастыре растёт безымянный 9-летний мальчик, представитель коренного населения, и о нём заботится сестра Эйлин. Ребёнок оказывается настолько способным к изучению английского языка и Священного Писания, что начинает чувствовать присутствие бога.
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