Новый мальчик,

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Постер фильма Новенький
6.4
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6.4

Новенький

, 2023
The New Boy
США / драма / 18+
Монахиня открывает божественный дар у мальчика из племени аборигенов
Постер фильма Новенький
6.4

О фильме

1940 год, Австралия. Пока где-то вдалеке разгорается Вторая мировая война, в закрытом женском монастыре растёт безымянный 9-летний мальчик, представитель коренного населения, и о нём заботится сестра Эйлин. Ребёнок оказывается настолько способным к изучению английского языка и Священного Писания, что начинает чувствовать присутствие бога.

В ролях

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Sister Eileen
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Sister Mum
Уэйн Блэр
George
Aswan Reid
New Boy
Nathan Lawson
Policeman #1
Peter Jupiter
Tracker
Kit Fortune
Polceman #2
Kenneth Radley
Policeman #3
Shane Mckenzie Brady
Michael
Tyrique Brady
Matthew
Режиссер Уорвик Торнтон
Сценарист Уорвик Торнтон
Композитор Ник Кейв, Уоррен Эллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 сентября 2023
Премьера в мире 19 мая 2023
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Артмейнстрим
6 июля 2023 Австралия
14 марта 2024 Азербайджан
15 марта 2024 Великобритания
15 марта 2024 Ирландия 12A
14 марта 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Молдавия
18 июля 2024 Нидерланды 12
14 марта 2024 Таджикистан
29 марта 2024 Швеция 11
Сборы в мире $780 646
Производство Dirty Films, Fremantle, Scarlett Pictures
Другие названия
The New Boy, Новенький, Cậu Bé Kỳ Lạ, Nowy, O Novo Rapaz, Το νέο αγόρι, 神的孩子不再跳舞

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 18 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 1 ноября 2024

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