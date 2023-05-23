Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Блажь
6.5
Киноафиша Фильмы Блажь
6.5

Блажь

, 2023
Blazh
Россия / драма / 18+
Постер фильма Блажь
6.5

В ролях

Гела Читава
Father
Мария Лукянова
Daughter
Daro Akimidze
Koba Akimidze
Александр Чередник
Christina Chernyavskaya
Anna Grigoryeva
Иван Ивашов
Иван Ивашов
Dmitry Khalileyev
Issa Khasatsov
Режиссер Илья Поволоцкий
Сценарист Илья Поволоцкий
Композитор Sasha Kletsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 мая 2023
Дата выхода
24 января 2024 Франция
19 октября 2024 Япония G
Сборы в мире $669
Производство Black Chamber
Другие названия
Blazh, Grace, Graça, La grâce, Łaska, Χάρη, Блажь, グレース

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 мая 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше