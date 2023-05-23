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6.5
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Блажь
6.5
Блажь
, 2023
Blazh
Россия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
6.5
В ролях
Гела Читава
Father
Мария Лукянова
Daughter
Daro Akimidze
Koba Akimidze
Александр Чередник
Christina Chernyavskaya
Anna Grigoryeva
Иван Ивашов
Dmitry Khalileyev
Issa Khasatsov
Режиссер
Илья Поволоцкий
Сценарист
Илья Поволоцкий
Композитор
Sasha Kletsov
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 мая 2023
Дата выхода
24 января 2024
Франция
19 октября 2024
Япония
G
Сборы в мире
$669
Производство
Black Chamber
Другие названия
Blazh, Grace, Graça, La grâce, Łaska, Χάρη, Блажь, グレース
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
15
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 25 мая 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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