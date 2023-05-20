Братьям Хэйзел и Джоди и их подруге Элис нужно испечь ежевичный пирог, который должен исцелить заболевшую маму мальчишек. Согласно волшебному рецепту, им нужно особенное яйцо – в крапинку. Но последнюю коробку таких яиц покупает таинственный незнакомец, в погоню за которым отправляются друзья. По пути они знакомятся с Элис, феей огня, которая знает много лесных тайн и вызывается помочь ребятам.
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