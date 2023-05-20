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Постер фильма Огненная тайна
6.8
Огненная тайна - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Огненная тайна
6.8

Огненная тайна

, 2023
Riddle of Fire
Франция, США / боевик, приключения, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Огненная тайна
6.8
Огненная тайна - Дублированный трейлер
Огненная тайна  Дублированный трейлер

О фильме

Братьям Хэйзел и Джоди и их подруге Элис нужно испечь ежевичный пирог, который должен исцелить заболевшую маму мальчишек. Согласно волшебному рецепту, им нужно особенное яйцо – в крапинку. Но последнюю коробку таких яиц покупает таинственный незнакомец, в погоню за которым отправляются друзья. По пути они знакомятся с Элис, феей огня, которая знает много лесных тайн и вызывается помочь ребятам.

В ролях

Анали Типтон
Анали Типтон
Anna-Freya Hollyhock
Чарльз Халфорд
Чарльз Халфорд
John Redrye
Weston Razooli
Marty Hollyhock
Чарли Стоувер
Hazel A'Dale
Лорелей Мот
Petal Hollyhock
Skyler Peters
Jodie A'Dale
Phoebe Ferro
Alice
Andrea Browne
Kels Hollyhock
Rachel Browne
Suds Hollyhock
Austin Archer
Dana Troubadour
Austin Archer
Dana Troubadour
Режиссер Weston Razooli
Сценарист Weston Razooli
Композитор Borg, Lost Cascades, Hole Dweller, Fogweaver
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 апреля 2024
Премьера в мире 20 мая 2023
Дата выхода
21 марта 2024 Бельгия 14
21 марта 2024 Сингапур PG13
17 апреля 2024 Франция
29 апреля 2026 Южная Корея 12
Сборы в мире $276 150
Производство ANAXIA, FullDawa Films
Другие названия
Riddle of Fire, Zagadka ognia, Огненная тайна, リトル・ワンダーズ, 三寶奇謀闖天關, 달걀원정대, 火之谜

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 августа 2024

Трейлеры фильма

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Огненная тайна - Дублированный трейлер
Огненная тайна Дублированный трейлер
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