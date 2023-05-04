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Шея
Kubi
Шея , 2023
2023 / Япония
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Жанр:
драма
мелодрама
исторический
боевик
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Режиссер
Такеши Китано
В ролях
Кадзунари Ниномия
Хидэтоси Нисидзима
Рё Касэ
Сидо Накамура
Таданобу Асано
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Вышел тизер-трейлер исторической картины Такеши Китано «Шея»
Фильм расскажет об одном из самых известных предательств в истории Японии.
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4 мая 2023 13:11
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