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Kubi

Шея , 2023

2023 / Япония
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Кадзунари Ниномия
Хидэтоси Нисидзима
Хидэтоси Нисидзима
Рё Касэ
Рё Касэ
Сидо Накамура
Сидо Накамура
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шея 1 постер
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Вышел тизер-трейлер исторической картины Такеши Китано «Шея» Фильм расскажет об одном из самых известных предательств в истории Японии.
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4 мая 2023 13:11
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