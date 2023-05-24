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Постер фильма Мать всей лжи
6.7
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6.7

Мать всей лжи

, 2023
Kadib Abyad
Египет, Марокко, Катар, Саудовская Аравия / биография, документальный, драма / 18+
Постер фильма Мать всей лжи
6.7

В ролях

Mohamed El Moudir
Asmae ElMoudir
Asmae
Zahra Jeddaoui
Said Masrour
Ouardia Zorkani
Abdallah Ez Zouid
Режиссер Asmae ElMoudir
Сценарист Asmae ElMoudir
Композитор Nass-El Ghiwane
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет / Марокко / Катар / Саудовская Аравия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 мая 2023
Дата выхода
17 сентября 2026 Германия
14 марта 2024 Литва N16
16 мая 2024 Нидерланды 9
28 февраля 2024 Франция
14 апреля 2024 Хорватия
10 мая 2024 Швеция 11
Сборы в мире $103 033
Производство Insight Films, Oticons, Red Sea Film Festival Foundation
Другие названия
Kadib Abyad, The Mother of All Lies, A Mãe de Todas as Mentiras, Kõigi valede ema, La madre de todas las mentiras, La Mère de tous les mensonges, Matka wszystkich kłamstw, The Mother of All Lies - Ein Dokumentarfilm mit Puppen, Tüm Yalanların Anası, Мать всей лжи, 所有謊言的起源

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

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