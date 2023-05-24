Страна Египет / Марокко / Катар / Саудовская Аравия

Продолжительность 1 час 36 минут

Год выпуска 2023

Премьера в мире 24 мая 2023

Дата выхода 17 сентября 2026 Германия 14 марта 2024 Литва N16 16 мая 2024 Нидерланды 9 28 февраля 2024 Франция 14 апреля 2024 Хорватия 10 мая 2024 Швеция 11

Сборы в мире $103 033

Производство Insight Films, Oticons, Red Sea Film Festival Foundation