СтранаЕгипет / Марокко / Катар / Саудовская Аравия
Продолжительность1 час 36 минут
Год выпуска2023
Премьера в мире24 мая 2023
Дата выхода
17 сентября 2026
Германия
14 марта 2024
Литва
N16
16 мая 2024
Нидерланды
9
28 февраля 2024
Франция
14 апреля 2024
Хорватия
10 мая 2024
Швеция
11
Сборы в мире$103 033
ПроизводствоInsight Films, Oticons, Red Sea Film Festival Foundation
Другие названия
Kadib Abyad, The Mother of All Lies, A Mãe de Todas as Mentiras, Kõigi valede ema, La madre de todas las mentiras, La Mère de tous les mensonges, Matka wszystkich kłamstw, The Mother of All Lies - Ein Dokumentarfilm mit Puppen, Tüm Yalanların Anası, Мать всей лжи, 所有謊言的起源
Рейтинг фильма
6.7
Оцените10 голосов
6.7IMDb
Обновлено 28 февраля 2024
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