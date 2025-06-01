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Зона интересов - trailer
Киноафиша Трейлеры Зона интересов. Trailer

Зона интересов. Trailer

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Дата публикации: 18 октября 2023
Зона интересов – Рудольф Хёсс — комендант Освенцима в 1943 году. Он жесток, сдержан, педантичен и крайне работоспособен. Вместе со своей женой Хедвиг и пятью детьми мужчина живет в доме с роскошным садом, бассейном и оранжереей, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, так это клубы дыма из крематория, стрельба, лай собак и крики жертв. Хёссы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком. Внезапно выясняется, что их идиллическая жизнь в этом месте может резко оборваться…
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Нахида Бабаева 1 июня 2025, 19:56
Добротный фильм,не более того.
1 июня 2025, 19:56 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:03
в ответ на сообщение Нахида Бабаева от 1 июня 2025, 19:56
Спасибо за честный и сдержанный отзыв! 😊 Не каждый фильм обязан быть откровением — иногда просто «добротный» уже значит, что время прошло не зря. 🎬
22 июня 2025, 23:03 Ответить
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