Преступники , 2023

«Преступники» — сюрреалистическая комедия о Моране (Даниэль Элиас), который является сотрудником банка в Буэнос-Айресе. Мужчина придумывает хитроумный план, реализация которого позволит ему освободиться от корпоративной монотонности. Моран крадет из банка сумму, достаточную для скромной и спокойной жизни, затем сдается полиции и отбывает тюремное заключение, тогда как его коллега Роман (Эстебан Бильярди) берет на хранение украденные деньги. Вскоре под давлением со стороны корпоративного следователя Роман отправляется в идиллическую сельскую местность, чтобы спрятать деньги. Там он встречает загадочную женщину , которая навсегда изменит его жизнь.
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