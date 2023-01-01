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Преступники Преступники
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Los delincuentes

Преступники , 2023

2023 / Аргентина / Бразилия / Чили / Люксембург
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О фильме

«Преступники» — сюрреалистическая комедия о Моране (Даниэль Элиас), который является сотрудником банка в Буэнос-Айресе. Мужчина придумывает хитроумный план, реализация которого позволит ему освободиться от корпоративной монотонности. Моран крадет из банка сумму, достаточную для скромной и спокойной жизни, затем сдается полиции и отбывает тюремное заключение, тогда как его коллега Роман (Эстебан Бильярди) берет на хранение украденные деньги. Вскоре под давлением со стороны корпоративного следователя Роман отправляется в идиллическую сельскую местность, чтобы спрятать деньги. Там он встречает загадочную женщину , которая навсегда изменит его жизнь.

Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Родриго Морено
В ролях
Эстебан Бильярди
Херман де Сильва
Херман де Сильва
Daniel Elías
Маргарита Мольфино
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.3 IMDb
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Постер фильма Преступники 3 постера
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