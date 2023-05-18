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Постер фильма Преступники
7.0
Преступники - Трейлер
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7.0

Преступники

, 2023
Los delincuentes
Аргентина, Бразилия, Чили, Люксембург / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Преступники
7.0
Преступники - Трейлер
Преступники  Трейлер

О фильме

«Преступники» — сюрреалистическая комедия о Моране (Даниэль Элиас), который является сотрудником банка в Буэнос-Айресе. Мужчина придумывает хитроумный план, реализация которого позволит ему освободиться от корпоративной монотонности. Моран крадет из банка сумму, достаточную для скромной и спокойной жизни, затем сдается полиции и отбывает тюремное заключение, тогда как его коллега Роман (Эстебан Бильярди) берет на хранение украденные деньги. Вскоре под давлением со стороны корпоративного следователя Роман отправляется в идиллическую сельскую местность, чтобы спрятать деньги. Там он встречает загадочную женщину , которая навсегда изменит его жизнь.

В ролях

Эстебан Бильярди
Román
Херман де Сильва
Херман де Сильва
Garrincha
Daniel Elías
Morán
Маргарита Мольфино
Norma
Херман де Сильва
Херман де Сильва
Garrincha
Дмитрий Лаврутов
brother Pedro
Лора Паредес
Laura Ortega
Mariana Chaud
Marianela
Габриэла Саидон
Flor
Сесилия Райнеро
Morna
Javier Zoro
Ramón
Режиссер Родриго Морено
Сценарист Родриго Морено
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Бразилия / Чили / Люксембург
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 декабря 2023
Премьера в мире 18 мая 2023
Дата выхода
22 марта 2024 Великобритания 12A
21 марта 2024 Германия 12
21 декабря 2023 Греция
22 марта 2024 Ирландия 15A
1 декабря 2023 Испания 12
11 апреля 2024 Италия
27 октября 2023 Канада
14 марта 2024 Литва N13
28 марта 2024 Нидерланды 6
16 октября 2023 США
27 марта 2024 Франция
Сборы в мире $313 531
Производство Wanka Cine, Les Films Fauves, Sancho & Punta
Другие названия
Los delincuentes, The Delinquents, Os Delinquentes, Defraudanti, Delikwenci, Die Missetäter, Ha'Avar'yannim, I delinquenti, Kabahatliler, Les délinquants, Pätid, Prestopnika, Παραβατικοί, Преступники, 犯罪者たち, 罪犯们

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Преступники - Трейлер
Преступники Трейлер
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Новости о фильме

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