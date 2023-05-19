Оповещения от Киноафиши
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Дочери Ольфы

Les filles d'Olfa 18+
О фильме

О женщине, чьи дочери бежали в Ливию, чтобы вступить в ИГИЛ.

Страна Франция / Германия / Саудовская Аравия / Тунис
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 декабря 2023
Премьера в мире 19 мая 2023
29 февраля 2024 Австралия M
8 марта 2024 Азербайджан
13 сентября 2023 Бельгия 14
5 апреля 2024 Болгария
1 марта 2024 Великобритания 15
8 февраля 2024 Венгрия
18 января 2024 Германия
16 ноября 2023 Греция
19 августа 2024 Дания 15
2 марта 2024 Ирландия
17 ноября 2023 Испания
20 июня 2024 Италия 6+
3 октября 2024 Колумбия
5 апреля 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Литва N13
15 марта 2024 Молдавия
11 апреля 2024 Нидерланды 12
29 февраля 2024 Новая Зеландия
26 апреля 2024 Норвегия 15
15 марта 2024 Польша
22 февраля 2024 Португалия
12 января 2024 Румыния o.A.
8 марта 2024 Таджикистан
20 сентября 2023 Тунис
16 февраля 2024 Турция
5 апреля 2024 Узбекистан
5 апреля 2024 Финляндия Tulossa
5 июля 2023 Франция TP
14 апреля 2024 Хорватия
7 марта 2024 Чехия 15
5 июля 2023 Швейцария 16
26 апреля 2024 Швеция 11
2 апреля 2025 Южная Корея
Сборы в мире $412 049
Производство Tanit Films, Cinétéléfilms, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH
Другие названия
Les filles d'Olfa, Four Daughters, Las cuatro hijas, Olfas Töchter, As 4 Filhas de Olfa, Čtyři sestry, Cztery córki, Dört Kız Kardeş, Fire døtre, Fyra döttrar, Mis Cuatro Hijas, Négy nővér, Neljä tytärtä, Olfas døtre, Quatro Filhas, Quattro figlie, Τέσσερις κόρες, Дочери Ольфы, Чотири дочки, 出走的女兒, 四姐妹, 奥勒法的女儿们
Режиссер
Каутер Бен Ханья
Каутер Бен Ханья
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
