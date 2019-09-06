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Sound of Metal

Звук металла, 2020

2020 / США / Бельгия
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Удерживая в страхе своих внутренних демонов и посвятив себя искусству, барабанщик-металлист Рубен живет этим моментом последние четыре года. Затем, находясь в туре со своей вокалисткой и девушкой Лу, Рубен понимает, что его слух быстро ухудшается. Внезапная потеря слуха переворачивает его мир с ног на голову, и страх в сочетании с гневным отрицанием берет над ним верх. Рубен все же соглашается присоединиться к небольшому сообществу глухих, которым руководит Джо, ветеран войны во Вьетнаме. Теперь герою нужно найти твердую основу под ногами, понять, что глухота не является недостатком, который нужно исправить, и начать жить. Но готов ли к этому Рубен?

  • Пол Рэйси, который играет Джо, основателя реабилитационного центра для глухих, на самом деле не является глухим, в отличие от обоих его родителей. Он – видная фигура в сообществе глухих CODA (Child of Deaf Adults) и член группы Hands of Doom. 
  • Во время сцен, где Рубен пытается примириться с потерей слуха, Риз Ахмед носил блокираторы слухового канала, которые издавали белый шум. Он сказал USA Today: «Я ничего не слышал, даже звук собственного голоса». Через некоторое время он решил отказаться от звуковых блокировок и просто погрузиться в культуру глухих, общаясь с режиссером и глухими актерами почти исключительно через язык жестов.

Blackgammon – так называется панк-металическая группа, сколоченная барабанщиком Рубеном и его боевой подругой Лу. Для рокера Рубен – бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью – слишком повёрнут на здоровом образе жизни, впрочем, от болезней, как от сумы и тюрьмы, лучше не зарекаться. Во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединённую обитель людей с глухотой, чтобы самому научиться быть глухим.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 декабря 2020
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Дариус Мардер
Дариус Мардер
В ролях
Оливия Кук
Оливия Кук
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Пол Раджи
Пол Раджи
Уильям Ксифарас
Уильям Ксифарас
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Звук металла
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Появление в «Вечных» глухонемой супергероини вызвало среди зрителей желание овладеть языком жестов Также интересу к языку жестов поспособствовали фильмы «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Звук металла».
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11 ноября 2021 15:38
Звезда «Звука металла» и «Венома» Риз Ахмед раскритиковал изображение мусульман в голливудских фильмах Он считает, что их либо выставляют в негативном свете, либо намеренно игнорируют.
Написать
14 июня 2021 14:06
«Оскар» 2021 у вас дома. 9 победителей премии, уже доступные в онлайн-кинотеатрах Фильмы-победители «Оскара», которые можно посмотреть онлайн и самостоятельно оценить, насколько заслуженно они выиграли.
Написать
28 апреля 2021 14:09
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