Звук металла, 2020

Удерживая в страхе своих внутренних демонов и посвятив себя искусству, барабанщик-металлист Рубен живет этим моментом последние четыре года. Затем, находясь в туре со своей вокалисткой и девушкой Лу, Рубен понимает, что его слух быстро ухудшается. Внезапная потеря слуха переворачивает его мир с ног на голову, и страх в сочетании с гневным отрицанием берет над ним верх. Рубен все же соглашается присоединиться к небольшому сообществу глухих, которым руководит Джо, ветеран войны во Вьетнаме. Теперь герою нужно найти твердую основу под ногами, понять, что глухота не является недостатком, который нужно исправить, и начать жить. Но готов ли к этому Рубен?