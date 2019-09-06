Звук металла, 2020

Удерживая в страхе своих внутренних демонов и посвятив себя искусству, барабанщик-металлист Рубен живет этим моментом последние четыре года. Затем, находясь в туре со своей вокалисткой и девушкой Лу, Рубен понимает, что его слух быстро ухудшается. Внезапная потеря слуха переворачивает его мир с ног на голову, и страх в сочетании с гневным отрицанием берет над ним верх. Рубен все же соглашается присоединиться к небольшому сообществу глухих, которым руководит Джо, ветеран войны во Вьетнаме. Теперь герою нужно найти твердую основу под ногами, понять, что глухота не является недостатком, который нужно исправить, и начать жить. Но готов ли к этому Рубен?
Blackgammon – так называется панк-металическая группа, сколоченная барабанщиком Рубеном и его боевой подругой Лу. Для рокера Рубен – бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью – слишком повёрнут на здоровом образе жизни, впрочем, от болезней, как от сумы и тюрьмы, лучше не зарекаться. Во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединённую обитель людей с глухотой, чтобы самому научиться быть глухим.