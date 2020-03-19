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Постер к сериалу Как же хорошо...
Постер к сериалу Как же хорошо...
Постер к сериалу Как же хорошо...
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Как же хорошо...
Как же хорошо... (2020 - …) Feel Good 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Как же хорошо…» — американский трагикомедийный сериал, производством которого занимается стриминговый сервис Netflix. Сюжет фокусируется на канадской комикессе Мэй Мартин, пытающейся построить карьеру, выступая в лондонских клубах. Параллельно главная героиня старается наладить отношения со своей подругой Джордж, с которой ее связывают очень близкие отношения. Мэй приходится отбивать Джордж от постоянных нападок ее друзей и многочисленных родственников: они то и дело пытаются вмешаться в их совместную жизнь. Кроме того, Мэй изо всех сил пытается побороть свою алкогольную и наркотическую зависимости, которые берут над ней контроль каждый раз, когда девушка переживает сильный стресс.

Как же хорошо... - трейлер второго сезона
Как же хорошо...
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу Linda
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Софи Томпсон
Фил Бургерс
Шарлотта Ричи
Шарлотта Ричи George
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Как же хорошо... - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Как же хорошо... - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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