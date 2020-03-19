«Как же хорошо…» — американский трагикомедийный сериал, производством которого занимается стриминговый сервис Netflix. Сюжет фокусируется на канадской комикессе Мэй Мартин, пытающейся построить карьеру, выступая в лондонских клубах. Параллельно главная героиня старается наладить отношения со своей подругой Джордж, с которой ее связывают очень близкие отношения. Мэй приходится отбивать Джордж от постоянных нападок ее друзей и многочисленных родственников: они то и дело пытаются вмешаться в их совместную жизнь. Кроме того, Мэй изо всех сил пытается побороть свою алкогольную и наркотическую зависимости, которые берут над ней контроль каждый раз, когда девушка переживает сильный стресс.