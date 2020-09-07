Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогие товарищи! Дорогие товарищи!
Киноафиша Фильмы Дорогие товарищи!

Дорогие товарищи!, 2020

2020 / Россия
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Фильм Андрея Кончаловского основан на реальных событиях, засекреченных на протяжении 30 лет.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Андрей Кончаловский рассказывает историю забастовок рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

События фильма происходят в 1962 году в городе Новочеркасске. Главная героиня Людмила — член Коммунистической партии. Она, являясь ярым сторонником действующего режима и идеалов Советского Союза, презирает любые формы инакомыслия. Людмила не понимает и даже ненавидит антисоветские настроения в стране. Ведь она искренне уверена, что ее работа лишь помогает строить коммунистическое общество, а правительство работает во благо своего народа. 

Во время забастовки на местном предприятии героиня становится свидетелем настоящего кошмара. Людмила и представить себе не могла, насколько жестокой может быть армия, которую послало советское правительство для подавления забастовки. Трудящиеся требовали от государства снижения цен на продукты и повышения зарплат. Постепенно к протестам присоединяются рабочие других заводов. Проливается кровь демонстрантов, и люди поддаются настоящей панике. По приказу правительства началась стрельба по рабочим, вышедшим на пикет. Впоследствии советская власть попытается скрыть массовые забастовки рабочих в СССР. 

 События на заводе перевернут с ног на голову жизнь убежденной сталинистки Людмилы. Город захватывает череда беспорядков, продолжаются аресты, а за ними следуют несправедливые приговоры и комендантский час. Огромное число людей получили ранения, а некоторых так и не смогли найти. Именно в эти дни дочь Людмилы словно растворяется в воздухе. Несмотря на блокаду города и ужасающий хаос на улицах, женщина не теряет надежды и начинает мучительные, опасные и беспощадные поиски своего ребенка. После демонстраций рабочих мировоззрение Людмилы полностью меняется.

Фильм основан на реальной истории, которая случилась 2 июня 1962 года в городе Новочеркасске. События держались в секрете до девяностых годов. Следствие же по этому делу было начато лишь в 1992 году. 

Фильм входил в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, где он получил Специальный приз жюри.

Лента также закрыла 31-й «Кинотавр». 

Режиссер картины Андрей Кончаловский несколько раз был отмечен на различных международных кинофестивалях, в том числе на Каннском, Венецианском и Берлинском.

Роль Людмилы сыграла муза и жена режиссера Юлия Высоцкая. Помимо картины «Дорогие товарищи!», она также снялась в четырех других работах Кончаловского: «Дом дураков», «Глянец», «Рай», «Грех».

В съемках участвовало огромное количество непрофессиональных актеров. Для сцен самих демонстраций, например, было привлечено около 500 человек.

Фильм снимали на месте произошедших событий, в Ростовской области и в павильоне в Лужниках.

Андрей Кончаловский хотел снять кино о поколении, которому пришлось пережить Вторую мировую войну и которое верило в светлое коммунистическое будущее. Для режиссера «Дорогие товарищи!» стала своеобразной данью уважения этому поколению и жертвам случившейся трагедии, которые столкнулись с крахом своих мифов и идеалов Советского Союза. 

События фильма происходили в 1962 году. Интересно, что сам режиссер в тот год впервые появился на кинофестивале в Венеции в качестве молодого сценариста, соавтора «Иванова детство» Андрея Тарковского.

1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Работница парткома Людмила искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера онлайн 15 января 2021
Премьера в мире 7 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Сергей Эрлиш
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Андрей Гусев
Андрей Гусев
Дмитрий Костяев
Дмитрий Костяев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорогие товарищи! 3 постера
Венецианский кинофестиваль Специальный приз жюри
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Новочеркасск, 1962 год. Людмила (Юлия Высоцкая), сотрудница местного горкома, проводит ночь со своим начальником Логиновым (Владислав Комаров), а утром бежит в магазин, где ее без очереди принимает заведующая: грядет повышение цен, и взволнованные люди метут с прилавков все подряд. Позже их недовольство выльется в события, названные «Новочеркасским расстрелом». Забастовка рабочих электровозостроительного завода будет подавлена милицией, армией и КГБ, всех свидетелей заставят…
Читать
ElizavetaPersonal 18 ноября 2020, 08:22
Снимают российские говнофильмы на деньги других людей, так ещё про власть которой уже давно нет. Снимайте что у нас в стране творится, какой бардак.
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Фавориты на этом "Оскаре" - женщины»: известные киноблогеры о том, кому бы вручили заветную награду 9 блогеров из VK и Телеграма рассказали о своих фаворитах на грядущем «Оскаре».
Написать
22 апреля 2021 16:07
Русские идут: 5 фильмов 2020 года, достойных номинации на «Оскар» Эти отечественные картины заслуживают появиться в одном ряду с «Манком», «Землёй кочевников» и «Девушкой, подающей надежды».
Написать
19 апреля 2021 17:22
Российские кинокритики признали драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» лучшим фильмом 2020 года За несколько дней до премии режиссер попытался снять свою кандидатуру с конкурса.
Написать
12 апреля 2021 14:40
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши