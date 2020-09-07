Дорогие товарищи!, 2020

Андрей Кончаловский рассказывает историю забастовок рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
События фильма происходят в 1962 году в городе Новочеркасске. Главная героиня Людмила — член Коммунистической партии. Она, являясь ярым сторонником действующего режима и идеалов Советского Союза, презирает любые формы инакомыслия. Людмила не понимает и даже ненавидит антисоветские настроения в стране. Ведь она искренне уверена, что ее работа лишь помогает строить коммунистическое общество, а правительство работает во благо своего народа.
Во время забастовки на местном предприятии героиня становится свидетелем настоящего кошмара. Людмила и представить себе не могла, насколько жестокой может быть армия, которую послало советское правительство для подавления забастовки. Трудящиеся требовали от государства снижения цен на продукты и повышения зарплат. Постепенно к протестам присоединяются рабочие других заводов. Проливается кровь демонстрантов, и люди поддаются настоящей панике. По приказу правительства началась стрельба по рабочим, вышедшим на пикет. Впоследствии советская власть попытается скрыть массовые забастовки рабочих в СССР.
События на заводе перевернут с ног на голову жизнь убежденной сталинистки Людмилы. Город захватывает череда беспорядков, продолжаются аресты, а за ними следуют несправедливые приговоры и комендантский час. Огромное число людей получили ранения, а некоторых так и не смогли найти. Именно в эти дни дочь Людмилы словно растворяется в воздухе. Несмотря на блокаду города и ужасающий хаос на улицах, женщина не теряет надежды и начинает мучительные, опасные и беспощадные поиски своего ребенка. После демонстраций рабочих мировоззрение Людмилы полностью меняется.
Фильм основан на реальной истории, которая случилась 2 июня 1962 года в городе Новочеркасске. События держались в секрете до девяностых годов. Следствие же по этому делу было начато лишь в 1992 году.
Фильм входил в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, где он получил Специальный приз жюри.
Лента также закрыла 31-й «Кинотавр».
Режиссер картины Андрей Кончаловский несколько раз был отмечен на различных международных кинофестивалях, в том числе на Каннском, Венецианском и Берлинском.
Роль Людмилы сыграла муза и жена режиссера Юлия Высоцкая. Помимо картины «Дорогие товарищи!», она также снялась в четырех других работах Кончаловского: «Дом дураков», «Глянец», «Рай», «Грех».
В съемках участвовало огромное количество непрофессиональных актеров. Для сцен самих демонстраций, например, было привлечено около 500 человек.
Фильм снимали на месте произошедших событий, в Ростовской области и в павильоне в Лужниках.
Андрей Кончаловский хотел снять кино о поколении, которому пришлось пережить Вторую мировую войну и которое верило в светлое коммунистическое будущее. Для режиссера «Дорогие товарищи!» стала своеобразной данью уважения этому поколению и жертвам случившейся трагедии, которые столкнулись с крахом своих мифов и идеалов Советского Союза.
События фильма происходили в 1962 году. Интересно, что сам режиссер в тот год впервые появился на кинофестивале в Венеции в качестве молодого сценариста, соавтора «Иванова детство» Андрея Тарковского.
1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Работница парткома Людмила искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.