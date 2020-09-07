Дорогие товарищи!, 2020

Андрей Кончаловский рассказывает историю забастовок рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

События фильма происходят в 1962 году в городе Новочеркасске. Главная героиня Людмила — член Коммунистической партии. Она, являясь ярым сторонником действующего режима и идеалов Советского Союза, презирает любые формы инакомыслия. Людмила не понимает и даже ненавидит антисоветские настроения в стране. Ведь она искренне уверена, что ее работа лишь помогает строить коммунистическое общество, а правительство работает во благо своего народа.

Во время забастовки на местном предприятии героиня становится свидетелем настоящего кошмара. Людмила и представить себе не могла, насколько жестокой может быть армия, которую послало советское правительство для подавления забастовки. Трудящиеся требовали от государства снижения цен на продукты и повышения зарплат. Постепенно к протестам присоединяются рабочие других заводов. Проливается кровь демонстрантов, и люди поддаются настоящей панике. По приказу правительства началась стрельба по рабочим, вышедшим на пикет. Впоследствии советская власть попытается скрыть массовые забастовки рабочих в СССР.

События на заводе перевернут с ног на голову жизнь убежденной сталинистки Людмилы. Город захватывает череда беспорядков, продолжаются аресты, а за ними следуют несправедливые приговоры и комендантский час. Огромное число людей получили ранения, а некоторых так и не смогли найти. Именно в эти дни дочь Людмилы словно растворяется в воздухе. Несмотря на блокаду города и ужасающий хаос на улицах, женщина не теряет надежды и начинает мучительные, опасные и беспощадные поиски своего ребенка. После демонстраций рабочих мировоззрение Людмилы полностью меняется.