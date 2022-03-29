Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Barry Keoghan
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Барри Кеоган
Barry Keoghan
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 октября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Барри Кеогана
Родился 17 октября 1992 года. Дублин, Ирландия.
Развернуть
Фильмография Барри Кеогана
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.0
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
5.0
Стойкая броня
криминал, драма
2019, Ирландия
6.0
Американские животные
триллер, криминал, драма
2018, США
7.0
Черный 47-й
драма, боевик, исторический
2018, Ирландия
6.0
Убийство священного оленя
драма
2017, Великобритания
6.0
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.0
Хочу быть как ты
драма
2016, Бельгия / Болгария
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Режиссер «Бэтмена» рассказал, как создавался облик Джокера в исполнении Барри Кеогана
Мэтт Ривз объяснил, чем его вариант злодея отличается от версий Тима Бертона и Кристофера Нолана.
Написать
29 марта 2022 14:35
Режиссер Мэтт Ривз показал 5-минутную удаленную сцену из «Бэтмена» с допросом Джокера
У зрителей есть возможность рассмотреть лицо знаменитого антагониста.
Написать
25 марта 2022 10:05
Ждать ли Джокера? Студия Warner Bros раскрыла, кого именно сыграл Барри Кеоган в «Бэтмене»
Ранее ходили слухи, что Кеоган появится в образе заклятого врага Темного рыцаря.
Написать
18 февраля 2022 14:59
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»