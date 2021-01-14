Раскопки, 2021

В 1939 году землевладелец из английского графства Саффолк Эдит Претти нанимает местного археолога-самоучку Бэзила Брауна, чтобы взяться за большие курганы в своем сельском поместье в Саттон-Ху, недалеко от Вудбриджа. Героиня подозревает, что на ее территории могут быть спрятаны забытые сокровища и теперь намерена устроить настоящие раскопки. Бывшие работодатели археолога безуспешно пытаются убедить его работать на римской вилле, которую они считают более важной, чем поместье Эдит. По их мнению, мужчина, который бросил школу в 12 лет, не может иметь достаточного профессионализма, и поэтому отказываются верить в то, что данные курганы представляют какую-либо ценность. Однако Браун продолжает работать с несколькими помощниками из поместья и постепенно раскапывает наиболее перспективные места. Он также начинает проводить больше времени с Эдит, вдовой, и ее маленьким сыном Робертом и игнорирует ежедневные письма от своей жены Мэй. А хозяйка земли, в свою очередь, борется с проблемами со здоровьем, и ее врач всячески предостерегает женщину от стресса.
Тем временем Браун обнаруживает отпечаток корабля, который могли сделать местом захоронения только кого-то выдающегося, например, короля. Известный местный археолог Джеймс Рид Мойр пытается присоединиться к раскопкам, но получает отказ. Вместо этого для участия в проекте Эдит нанимает своего кузена Рори Ломакса. Новости об открытии быстро распространяются, и кембриджский археолог Чарльз Филлипс заявляет, что это место имеет национальное значение, и берет на себя раскопки по приказу вышестоящих органов. Теперь каждый хочет получить свою долю и закончить раскопки до начала войны и боевых действий.
Картина основана на одноименном романе Джона Престона, который рассказывает о раскопках в Саттон-Ху в 1939 году.
Фильм переосмысляет события, когда были обнаружены два раннесредневековых кладбищ, датируемых VI-VII веками. На одном кладбище сохранилось нетронутое захоронение корабля со множеством англосаксонских артефактов. Большинство этих предметов сейчас хранится в Британском музее.
Рори Ломакс – вымышленный персонаж. Настоящими фотографами раскопок были Мерси Лэк и Барбара Вагстафф.
Актрисе Кэри Маллиган было 34 года, когда снимался фильм. Настоящей Эдит Претти, когда в 1939 году начались раскопки, было 56.
Ральф Файнс на 23 года старше Кэри Маллиган, в то время как в реальной жизни Бэзил Браун был на пять лет моложе Эдит Претти.
Стюарт Пигготт и Пегги Пигготт поженились в 1936 году и развелись в 1954 году. В фильме они приехали только после медового месяца в июне 1939 года.
Изначально на главную роль была выбрана Николь Кидман, но ей пришлось уйти из проекта из-за конфликта в расписании. Ее заменила Кэри Маллиган.
Кейт Бланшетт была прикреплена к роли Эдит Прэтти еще в 2013 году.
Лили Джеймс и Бен Чаплин, которые здесь играют жену и мужа Пегги и Стюарта Пигготт, ранее играли дочь и отца в «Золушке» (2015).
Актер Рэйф Файнс родился в Ипсвиче, городке графства Саффолк, чей музей широко представлен в фильме и который, как видно по картине, стал постоянным домом для сокровищ, обнаруженных во время раскопок. Его персонаж, Бэзил Браун, также был бывшим сотрудником Ипсвичского музея. Ипсвич – ближайший крупный город к Саттон-Ху.
Духовой оркестр, представленный на сцене вечеринок в саду, – это Alder Valley Brass, базирующийся в Фарнеме, графство Суррей. Группа появлялась в знаменитом музыкальном скетче Two Ronnies Brass Band в 1970-х, а также снялась в комедии BBC Oh Happy Band в 1980-х, написанной Дэвидом Крофтом и Джереми Ллойдом.
Предполагается, что захоронение корабля принадлежит королю Рэдвальду (560–624 гг.), хотя мы не можем быть в этом уверены. Это открытие, безусловно, является самой важной из когда-либо сделанных англосаксонской находок. Найденные вещи неоценимы не только с финансовой точки зрения, но и с исторической. Без ссылок на эти раскопки мало что можно написать об англосаксах.
После обрушения траншеи миссис Претти использует метод «рот в рот», которого не было в руководстве по оказанию первой помощи в 1939 году, так как он был изобретен лишь в 1956 году.
В одной сцене, действие которой происходит в 1939 году, когда дворецкого просят включить домашнее радио, звук воспроизводится немедленно. Однако практически все радиоприемники с сетевым вентилем с конца 1930-х годов медленно достигали температуры излучения, и время ожидания обычно превышало 10 секунд до появления слышимого звука. Только в 1950-х годах были разработаны транзисторные радиоприемники для замены клапанов, и время прогрева было устранено.
Раскопки ведутся с использованием пластиковых банок емкостью пять галлонов, которые впервые были использованы лишь в конце 1940-х годов.
На дальнем плане в конце поля раскопок были видны очень высокие неровные холмы на заднем плане. Никаких холмов, подобных этим, на фоне Саттон-Ху нет.
Вдова Эдит Претти подозревает, что на принадлежащей ей земле спрятаны сокровища. В попытке найти сокрытое она организовывает на территории археологические раскопки.