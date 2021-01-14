Раскопки, 2021

Фильм переосмысляет события, когда были обнаружены два раннесредневековых кладбищ, датируемых VI-VII веками. На одном кладбище сохранилось нетронутое захоронение корабля со множеством англосаксонских артефактов. Большинство этих предметов сейчас хранится в Британском музее.

Рори Ломакс – вымышленный персонаж. Настоящими фотографами раскопок были Мерси Лэк и Барбара Вагстафф.

Актрисе Кэри Маллиган было 34 года, когда снимался фильм. Настоящей Эдит Претти, когда в 1939 году начались раскопки, было 56.

Ральф Файнс на 23 года старше Кэри Маллиган, в то время как в реальной жизни Бэзил Браун был на пять лет моложе Эдит Претти.

Стюарт Пигготт и Пегги Пигготт поженились в 1936 году и развелись в 1954 году. В фильме они приехали только после медового месяца в июне 1939 года.

Изначально на главную роль была выбрана Николь Кидман, но ей пришлось уйти из проекта из-за конфликта в расписании. Ее заменила Кэри Маллиган.

Кейт Бланшетт была прикреплена к роли Эдит Прэтти еще в 2013 году.

Лили Джеймс и Бен Чаплин, которые здесь играют жену и мужа Пегги и Стюарта Пигготт, ранее играли дочь и отца в «Золушке» (2015).

Актер Рэйф Файнс родился в Ипсвиче, городке графства Саффолк, чей музей широко представлен в фильме и который, как видно по картине, стал постоянным домом для сокровищ, обнаруженных во время раскопок. Его персонаж, Бэзил Браун, также был бывшим сотрудником Ипсвичского музея. Ипсвич – ближайший крупный город к Саттон-Ху.

Духовой оркестр, представленный на сцене вечеринок в саду, – это Alder Valley Brass, базирующийся в Фарнеме, графство Суррей. Группа появлялась в знаменитом музыкальном скетче Two Ronnies Brass Band в 1970-х, а также снялась в комедии BBC Oh Happy Band в 1980-х, написанной Дэвидом Крофтом и Джереми Ллойдом.

Предполагается, что захоронение корабля принадлежит королю Рэдвальду (560–624 гг.), хотя мы не можем быть в этом уверены. Это открытие, безусловно, является самой важной из когда-либо сделанных англосаксонской находок. Найденные вещи неоценимы не только с финансовой точки зрения, но и с исторической. Без ссылок на эти раскопки мало что можно написать об англосаксах.

После обрушения траншеи миссис Претти использует метод «рот в рот», которого не было в руководстве по оказанию первой помощи в 1939 году, так как он был изобретен лишь в 1956 году.

В одной сцене, действие которой происходит в 1939 году, когда дворецкого просят включить домашнее радио, звук воспроизводится немедленно. Однако практически все радиоприемники с сетевым вентилем с конца 1930-х годов медленно достигали температуры излучения, и время ожидания обычно превышало 10 секунд до появления слышимого звука. Только в 1950-х годах были разработаны транзисторные радиоприемники для замены клапанов, и время прогрева было устранено.

Раскопки ведутся с использованием пластиковых банок емкостью пять галлонов, которые впервые были использованы лишь в конце 1940-х годов.

На дальнем плане в конце поля раскопок были видны очень высокие неровные холмы на заднем плане. Никаких холмов, подобных этим, на фоне Саттон-Ху нет.