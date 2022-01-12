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Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр
Kunal Nayyar
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Кунал Нэйэр
Kunal Nayyar
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Дата рождения
30 апреля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джим Парсонс
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
Биография Кунала Нэйэра
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Фильмография Кунала Нэйэра
Астронавт
приключения, драма, фантастика
2022, США
0.0
Думай как собака
комедия
2019, США
5.0
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.0
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Связи
Джим Парсонс
Jim Parsons
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
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