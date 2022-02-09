Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алан С. Ким
Алан С. Ким
Alan S. Kim
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Алан С. Ким
Alan S. Kim
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Биография Алан С. Ким
Развернуть
Фильмография Алан С. Ким
Минари
драма
2020, США
7.0
Безнадзорные дети
приключения
, США
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Идина Мензел и Джэ Су Пак получили роли в фильме «Безнадзорные дети»
Главных героев сыграют юные звезды «Восьмого класса» и «Минари».
Написать
9 февраля 2022 17:00
Стив Карелл присоединился к своему коллеге по «Офису» Джону Красински в касте семейного фильма «Если»
В картине также сыграют Райан Рейнольдс и Фиби Уоллер-Бридж.
Написать
26 января 2022 10:39
Второй сезон «Аквафины: Нора из Куинса» получил новый трейлер
Премьера новых серий биографической комедии состоится 18 августа.
Написать
26 июля 2021 14:04
Все новости
Статьи о персоне
Конфузы, курьезы и самые яркие моменты «Оскара» 2021: от тверка Гленн Клоуз до растроганного Брэда Питта
В минувшие выходные прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар».
Написать
26 апреля 2021 11:04
Все статьи
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим