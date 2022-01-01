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Билли Пайпер

Billie Piper
Билли Пайпер
Билли Пайпер Billie Piper
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Дата рождения
22 сентября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Суиндон, Англия, Великобритания
Рост
166 см
Биография Билли Пайпер

Билли (Лиан) Пол Пайпер появилась на свет 22 сентября 1982 года в Свиндоне в Великобритании. У Билли есть две младших сестры и младший брат. Она получила актёрское образование в театральной школе Сильвии Янг.

Карьера Билли началась в 1998 году, когда ее пригласили в субботнее утреннее шоу на канале ITV. В этом же году обнаружился вокальный талант актрисы. Она записала свой первый сингл Because We Want To, который стал популярным в Британии. Чуть позже она выпустила свой альбом, который также стал хитом продаж и покорил музыкальные чарты.

В 2004 году Билли дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в комедии «Парень из кальция», а мировая популярность пришла к актрисе после исполнения роли Розы Тайлер в британском фантастическом сериале «Доктор Кто».

В 2000 году Билли вступила в романтические отношения с актёром и ведущим Крисом Эвансом, который был старше ее на шестнадцать лет. Спустя полгода они поженились. Брак продержался семь лет. В конце 2007 года актриса вышла замуж за Лоуренса Фокса. Билли родила ему двоих сыновей. Семья распалась в 2016 году. В этом же году актриса начала отношения с лидером британской инди-группы Tribes, и в 2019 году на свет появилась их дочь.

Интересные факты о Билли Пайпер
  • В 15-летнем возрасте актриса встречалась с вокалистом британской группы 5IVE. Их отношения продолжались три года.
  • Билли часто снималась в рекламных роликах.
  • Актриса боролась с лишним весом в начале своей карьеры, впоследствии заболев анорексией.
  • В 2006 году актриса издала свою биографию Growing Pains.
  • Является единственной актрисой, у которой есть все шесть наград британского театра за лучшее исполнение главной роли (спектакль «Йерма»).
  • Билли озвучивала одного из персонажей в мультфильме «Союз зверей».
  • Актриса участвовала в написании сценария к сериалу «Я ненавижу Сьюзи», где сыграла главную роль.
Фильмография Билли Пайпер
Вечная красота
Вечная красота
комедия, драма, мелодрама 2019, Великобритания
6.0
Редкие звери
Редкие звери
комедия, драма, мелодрама 2019, Великобритания
5.0
TheatreHD: Йерма
TheatreHD: Йерма
спектакль 2017, Великобритания
0.0
Город тусклых огней
Город тусклых огней
триллер, драма, криминал 2016, Великобритания
5.0
День Доктора
День Доктора
приключения, драма, фантастика 2013, Великобритания
8.0
Успей сделать это до 30
Успей сделать это до 30
комедия 2004, США
4.0
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