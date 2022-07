Билли (Лиан) Пол Пайпер появилась на свет 22 сентября 1982 года в Свиндоне в Великобритании. У Билли есть две младших сестры и младший брат. Она получила актёрское образование в театральной школе Сильвии Янг.

Карьера Билли началась в 1998 году, когда ее пригласили в субботнее утреннее шоу на канале ITV. В этом же году обнаружился вокальный талант актрисы. Она записала свой первый сингл Because We Want To, который стал популярным в Британии. Чуть позже она выпустила свой альбом, который также стал хитом продаж и покорил музыкальные чарты.

В 2004 году Билли дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в комедии «Парень из кальция», а мировая популярность пришла к актрисе после исполнения роли Розы Тайлер в британском фантастическом сериале «Доктор Кто».

В 2000 году Билли вступила в романтические отношения с актёром и ведущим Крисом Эвансом, который был старше ее на шестнадцать лет. Спустя полгода они поженились. Брак продержался семь лет. В конце 2007 года актриса вышла замуж за Лоуренса Фокса. Билли родила ему двоих сыновей. Семья распалась в 2016 году. В этом же году актриса начала отношения с лидером британской инди-группы Tribes, и в 2019 году на свет появилась их дочь.