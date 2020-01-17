«Маленькая Америка» — новый американский сериал, снятый в жанре социальной комедии. Производством шоу занималась онлайн-платформа Apple TV+. «Маленькая Америка» представляет собой серию юмористических историй о приключениях американских эмигрантов, которые приехали в страну свободы в поисках лучшей и более богатой жизни. В основу сюжета шоу вошли различные статьи, публиковавшиеся в издании Epic. Как правило, каждая серия является законченной историей, никак не связанной с последующей или предыдущей.