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Постер к сериалу Маленькая Америка
Постер к сериалу Маленькая Америка
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Киноафиша Сериалы Маленькая Америка
Маленькая Америка (2020 - …) Little America 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Маленькая Америка» — новый американский сериал, снятый в жанре социальной комедии. Производством шоу занималась онлайн-платформа Apple TV+. «Маленькая Америка» представляет собой серию юмористических историй о приключениях американских эмигрантов, которые приехали в страну свободы в поисках лучшей и более богатой жизни. В основу сюжета шоу вошли различные статьи, публиковавшиеся в издании Epic. Как правило, каждая серия является законченной историей, никак не связанной с последующей или предыдущей.

Маленькая Америка - трейлер первого сезона
Маленькая Америка
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма
Шон Тоуб
Шон Тоуб
Конфиданс
Конфиданс
Джернест Корчадо
Джернест Корчадо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Маленькая Америка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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