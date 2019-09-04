Молочные зубы, 2019

Австралийская драма от создательницы сериала «Убивая Еву» Шеннон Мерфи расскажет историю о взрослении 16-летней Миллы, чья жизнь может в любой момент оборваться из-за смертельного заболевания.
Примерно с середины 2010-х годов киноиндустрия запустила конвейер по производству подросткового кино о взрослении, в котором один из главных героев смертельно болен. Например, «Виноваты звезды» или «В метре друг от друга». Фильм Мерфи, в основу которого легла одноименная пьеса австралийского драматурга Риты Калнеяс, тоже можно отнести к этому новому, быстро формирующемуся жанру, хотя главная героиня «Молочных зубов» не находит утешения в приятных мелочах жизни, как ее предшественницы. Напротив, она бунтует против всего мира.
Психиатр Генри Финлей (Бен Мендельсон) и его жена Анна (Эсси Дэвис), в прошлом музыкальный гений, живут своей размеренной жизнью в Сиднее. Их дочь Милла (Элайза Сканлен), которой только-только исполнилось 16, встречает свою первую любовь, которой оказывается 23-летний бездомный наркоман Мозес (Тоби Уоллес). Родители сначала пребывают в шоке, а затем в бешенстве от выбора дочери, но они вынуждены ей уступить: девушка смертельно больна, и вряд ли когда-нибудь сможет вновь испытать эти чувства.
Элайза Сканлен побрила голову ради роли Миллы.
Первый полнометражный фильм режиссера Шеннон Мерфи.
Фильм снят по одноименной пьесе австралийского драматурга Риты Калнеяс 2012 года. Идея ее адаптировать принадлежит продюсерам Алексу Уайту и Джен Чэпман, которых в свое время так впечатлила театральная постановка, что они захотели перенести эту историю на экран.
Сценарием на протяжении семи лет занималась Рита Калнеяс, которая и написала оригинальную пьесу.
Когда Элайза Сканлен приступила к съемкам «Маленьких женщин» Греты Гервиг в Массачусетсе, с ее прослушивания на роль Миллы прошло несколько месяцев. Тоби Уоллес, на тот момент уже получивший роль Мозеса, тоже оказался там, так как работал над новым сезоном «Общества». После их встречи она собиралась обратиться к своему агенту с вопросом о роли Миллы, но в момент, когда она писала ему письмо, ей позвонил кастинг-директор и предложил роль.
В 2015 году режиссер Ричард Роксбург сообщал о своем намерении адаптировать пьесу под киносценарий.
При работе над визуальной составляющей фильма создатели руководствовались творчеством фотографа Уильяма Эглстона и режиссера Джона Кассаветиса.
Элайза Сканлен научилась играть на скрипке за 2 недели ради роли в этом фильме.
Фильм впервые был представлен на Венецианском кинофестивале в 2019 году, где получил четыре награды.
Режиссер Шеннон Мерфи предложила роль Генри актеру Бену Мендельсону после того, как увидела его танец на концерте австралийской певицы Сии под песню «Breath Me» в 2016 году.
Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьёзными родителями и серьёзным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне тёплого австралийского Рождества.