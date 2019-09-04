Молочные зубы, 2019

Элайза Сканлен побрила голову ради роли Миллы.

Первый полнометражный фильм режиссера Шеннон Мерфи.

Фильм снят по одноименной пьесе австралийского драматурга Риты Калнеяс 2012 года. Идея ее адаптировать принадлежит продюсерам Алексу Уайту и Джен Чэпман, которых в свое время так впечатлила театральная постановка, что они захотели перенести эту историю на экран.

Сценарием на протяжении семи лет занималась Рита Калнеяс, которая и написала оригинальную пьесу.

Когда Элайза Сканлен приступила к съемкам «Маленьких женщин» Греты Гервиг в Массачусетсе, с ее прослушивания на роль Миллы прошло несколько месяцев. Тоби Уоллес, на тот момент уже получивший роль Мозеса, тоже оказался там, так как работал над новым сезоном «Общества». После их встречи она собиралась обратиться к своему агенту с вопросом о роли Миллы, но в момент, когда она писала ему письмо, ей позвонил кастинг-директор и предложил роль.

В 2015 году режиссер Ричард Роксбург сообщал о своем намерении адаптировать пьесу под киносценарий.

При работе над визуальной составляющей фильма создатели руководствовались творчеством фотографа Уильяма Эглстона и режиссера Джона Кассаветиса.

Элайза Сканлен научилась играть на скрипке за 2 недели ради роли в этом фильме.

Фильм впервые был представлен на Венецианском кинофестивале в 2019 году, где получил четыре награды.

Режиссер Шеннон Мерфи предложила роль Генри актеру Бену Мендельсону после того, как увидела его танец на концерте австралийской певицы Сии под песню «Breath Me» в 2016 году.