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Майкл Уорд
Майкл Уорд
Micheal Ward
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Майкл Уорд
Micheal Ward
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Дата рождения
18 ноября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Спаниш-Таун, Ямайка
Рост
175 см
Биография Майкла Уорда
Родился 18 ноября 1997 года. Спаниш-Таун, Ямайка.
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Фильмография Майкла Уорда
Темная история
криминал, драма
2019, Великобритания
5.0
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Сэм Мендес приступил к съемкам фильма «Империя света»
Производство ленты продлится до мая в английском графстве Кент.
Написать
1 марта 2022 12:51
Колин Ферт, Тоби Джонс и другие артисты пополнили актерский состав фильма Сэма Мендеса «Империя света»
Оператором выступит легендарный Роджер Дикинс.
Написать
22 декабря 2021 11:13
Билл Найи и Майкл Уорд снимутся в фильме Netflix о бездомных футболистах
За проект отвечают режиссер «До встречи с тобой» и сценарист драмы «Прощай, Кристофер Робин».
Написать
5 августа 2021 09:01
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