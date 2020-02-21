Откуда ты родом?, 2020

Фильм «Откуда ты родом?» рассказывает историю молодого британского рэпера пакистанского происхождения.

Карьера Зеда набирает обороты, он готовится к своему будущему туру. Перед долгожданным событием герой решает навестить своих родителей и отправляется из Нью-Йорка в родной Лондон. Вдруг во время визита в дом своей семьи он обнаруживает у себя симптомы опасного аутоиммунного заболевания.

Если впервые мы встречаем Зеда жизнерадостным и воодушевленным, то во время болезни его чувство легкости моментально исчезает. Тело и сознание молодого человека подвергаются невыносимым мучениям. Башир, отец Зеда, пытается по-своему поддерживать сына, но его история только усугубляет положение: теперь Зеду снятся кошмарные видения путешествия отца из Индии в Пакистан.

Герою ничего не остается, кроме как согласиться на экспериментальную терапию с сильными побочными эффектами. Зеда начинают преследовать галлюцинации: он чувствует приближение собственной старости и видит детство своего отца. Болезнь может подвергнуть большому риску музыкальную карьеру Зеда и, конечно же, ставит под вопрос предстоящий тур. Сейчас герою необходимо выбирать: забыть о любимом деле или же обратить страдания в пользу творчества, сделав их неотъемлемой частью музыки.

Фильм не только исследует, что значит быть ярким молодым человеком в современном мире, но также затрагивает национальные традиции и культурную идентичность. «Откуда ты родом?» — это атмосферная драма о столкновении культур, которая, ко всему прочему, исследует тему отношений между отцом и сыном.