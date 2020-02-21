Откуда ты родом?, 2020

Фильм «Откуда ты родом?» рассказывает историю молодого британского рэпера пакистанского происхождения.
Карьера Зеда набирает обороты, он готовится к своему будущему туру. Перед долгожданным событием герой решает навестить своих родителей и отправляется из Нью-Йорка в родной Лондон. Вдруг во время визита в дом своей семьи он обнаруживает у себя симптомы опасного аутоиммунного заболевания.
Если впервые мы встречаем Зеда жизнерадостным и воодушевленным, то во время болезни его чувство легкости моментально исчезает. Тело и сознание молодого человека подвергаются невыносимым мучениям. Башир, отец Зеда, пытается по-своему поддерживать сына, но его история только усугубляет положение: теперь Зеду снятся кошмарные видения путешествия отца из Индии в Пакистан.
Герою ничего не остается, кроме как согласиться на экспериментальную терапию с сильными побочными эффектами. Зеда начинают преследовать галлюцинации: он чувствует приближение собственной старости и видит детство своего отца. Болезнь может подвергнуть большому риску музыкальную карьеру Зеда и, конечно же, ставит под вопрос предстоящий тур. Сейчас герою необходимо выбирать: забыть о любимом деле или же обратить страдания в пользу творчества, сделав их неотъемлемой частью музыки.
Фильм не только исследует, что значит быть ярким молодым человеком в современном мире, но также затрагивает национальные традиции и культурную идентичность. «Откуда ты родом?» — это атмосферная драма о столкновении культур, которая, ко всему прочему, исследует тему отношений между отцом и сыном.
Премьера «Откуда ты родом?» состоялась на 70-м Берлинском кинофестивале в секции «Панорама» 21 февраля 2020 года.
Бассам Тарик, режиссер и один из сценаристов фильма, в 2019 году получил приз на фестивале «Сандэнс» за свою короткометражную работу «Призраки Шугарленда». Впоследствии короткометражку приобрел стриминговый сервиз Netflix.
Риз Ахмед, актер, сыгравший главного героя, Зеда, увидел дебютный документальный фильм Бассама Тарика These birds walk и сам связался с режиссером. Оказалось, что у них много общего: пакистанские корни, опыт жизни в большом западном городе. Именно из их разговоров возникла идея фильма «Откуда ты родом?».
Изначально события картины должны были происходить в Пакистане. Но создатели решили сосредоточиться на том, чтобы рассказать, каково национальным меньшинствам жить в западных странах и не терять связи со своими культурными корнями.
Исполнительным продюсером выступил Томас Бенски. Он также является продюсером таких фильмов, как «Солнцестояние» Ари Астера и «Ведьма» Роберта Эггерса.
Риз Ахмед в реальной жизни также занимается музыкальной карьерой. Он является участником дуэта Swet Shop Boys.
Создатели фильма проделали огромную работу, чтобы наиболее точно показать жизнь пакистанской диаспоры в Лондоне. Так, например, художница по костюмам Грейс Снелл создала яркие образы героя с помощью одежды и аксессуаров.
Среди актеров в ленте преобладают представители национальных меньшинств: например, семья Аийши Харт — из Саудовской Аравии, а Али Кхан и Набхан Ризван — из Пакистана.
Карьера нью-йоркского рэпера Зеда наконец-то пошла в гору, и накануне долгожданного тура он отправляется в родной Лондон навестить свою пакистанскую семью. Как назло, там его настигает странное аутоиммунное заболевание, которое вызывает сильные галлюцинации и ставит под угрозу карьеру музыканта. Рэперу не остается ничего, как обратить эту неравную борьбу в творческий путь.