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Эмма. Эмма.
Киноафиша Фильмы Эмма.
Emma.

Эмма., 2020

2020 / Великобритания
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Эмма» основан на знаменитом романе английской писательницы Джейн Остин. Сатирическая история повествует о богатой и очаровательной девушке Эмме Вудхаус, решившей, что она никогда не выйдет замуж из-за особенностей своего характера.

Умирающей от скуки в небольшом английском городке Эмме приходит в голову гениальная идея — она решает стать свахой и помочь холостым соседям обрести своих вторых половинок. Эмма уверена, что она видит людей и их желания словно насквозь, и может предугадать каждое их действие наперед.

Такая уверенность толкает Эмму на первый подвиг. Она намерена свести свою подругу Гарриет Смит с епископом Элтоном. В то же время за Гарриет ухаживает фермер, которого Эмма считает деревенщиной. Она отговаривает подругу от помолвки с ним и бросает все свое очарование и ум на выстраивание взаимоотношений между Гарриет и Элтоном.

Друг семьи мистер Найтли не одобряет поведения Эммы, в чем ей признается сразу же. Он единственный, кто может говорить ей правду. Однако девушку не прислушивается к наставлениям друга и глубже погружается в водоворот интриг и тайн. Она слепо следует своему плану, пока не упирается в первое препятствие — на самом деле Элтон влюблен в Эмму, а Гарриет ждет неминуемый отказ.   

Фильм «Эмма» стал полнометражным дебютом режиссера Отем де Уайлд.

Мировая премьера картины состоялась 13 февраля 2020 года. Критики тепло приняли современное прочтение романа, которое экранизировали уже 9 раз. Два фильма из девяти стали свободной адаптацией — культовые «Бестолковые» 1995 года и «Айша» 2010 года.  

«Эмма» — это четвертый большой роман Джейн Остин, законченный в 1815 году. Тираж романа составил 2000 экземпляров, которые при жизни Джейн Остин так и не были распроданы.

«Эмма» 2020 года Отем де Уайлд является вольной экранизацией. Сценарий картины написала новозеландская сценаристка и писательница Элинор Каттон, которая в 2013 году получила Букеровскую премию за книгу «Светила».

До съемок фильма Отем де Уайлд занималась коммерческой фото и видеосъемкой знаменитостей. Она работала с Мирандой Косгров, Эллиот Смит, Дженни Льюис.

Роль Эммы в экранизации досталась актрисе Ане Тейлор-Джой. Популярность актрисе принесла картина «Сплит», где девушка сыграла заложницу психопата с множественным расстройством личности.

Съемки картины проходили в Глостершире, Англия.

Все музыкальные сцены в фильме сняты «вживую», ни одна не была специально поставлена.  

В фильме есть сцена разговора между мистером Найтли и Эммой, где у девушки из носа идет кровь. На самом деле кровь реальная и незапланированная. Аня Тейлор-Джой призналась в интервью, что гордится тем, как ей удалось обыграть этот момент.

Когда персонажи Эмма и Гарриет впервые вместе пьют чай, колечко из уха Эммы вот-вот упадет. Так не было задумано в сценарии, просто сережка расстегнулась, и заметили эту деталь уже перед показом картины.

Съемки картины начались 18 марта 2019 года.

Для актрис Ани Тейлор-Джой и Мии Гот это вторая совместная работа. Ранее они снялись вместе в картине «Обитель теней».  

Очаровательна, остроумна, обеспечена… Эмма Вудхаус умирает от скуки в сонном маленьком городке. Ее главное развлечение – устраивать романтические отношения своих соседей, неважно, что ничего хорошего из этого обычно не выходит. Заигравшись чужими судьбами, не пропустит ли она свою настоящую любовь?

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 9 апреля 2020
Премьера онлайн 20 марта 2020
Премьера в мире 13 февраля 2020
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Отем ДеУайлд
Отем ДеУайлд
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Джонни Флинн
Джонни Флинн
Билл Найи
Билл Найи
Каллум Тернер
Каллум Тернер
Миа Гот
Миа Гот
Все актеры и съемочная группа
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Эмма. смотреть онлайн

Эмма.
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9 апреля «Эмма.» Отем де Уайлд выходит на онлайн платформах, поэтому ваши ноутбуки, компьютеры, телевизоры, домашние кинотеатры на пару часов помогут перенестись в теплую Англию начала XIX века. Однако на этот раз стилистики BBC и классического формата книжной адаптации лучше не ожидать. Режиссер пытается отойти от простого жанрового понятия костюмированного фильма. Рассказываем, что из этого получилось. Эмма. «…Прожила на свете двадцать один год, почти не…
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tata76-76 22 декабря 2019, 10:38
"Очаровательна, остроумна,обеспеченна !!!!!!… Свежий взгляд на знаменитый роман"
Посмотрите пожалуйста в словаре как пишется слово "обеспечена"! 🙈 Грубейшая ошибка.....
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саундтрек фильма Эмма.
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