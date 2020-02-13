Эмма., 2020

Фильм «Эмма» основан на знаменитом романе английской писательницы Джейн Остин. Сатирическая история повествует о богатой и очаровательной девушке Эмме Вудхаус, решившей, что она никогда не выйдет замуж из-за особенностей своего характера.

Умирающей от скуки в небольшом английском городке Эмме приходит в голову гениальная идея — она решает стать свахой и помочь холостым соседям обрести своих вторых половинок. Эмма уверена, что она видит людей и их желания словно насквозь, и может предугадать каждое их действие наперед.

Такая уверенность толкает Эмму на первый подвиг. Она намерена свести свою подругу Гарриет Смит с епископом Элтоном. В то же время за Гарриет ухаживает фермер, которого Эмма считает деревенщиной. Она отговаривает подругу от помолвки с ним и бросает все свое очарование и ум на выстраивание взаимоотношений между Гарриет и Элтоном.

Друг семьи мистер Найтли не одобряет поведения Эммы, в чем ей признается сразу же. Он единственный, кто может говорить ей правду. Однако девушку не прислушивается к наставлениям друга и глубже погружается в водоворот интриг и тайн. Она слепо следует своему плану, пока не упирается в первое препятствие — на самом деле Элтон влюблен в Эмму, а Гарриет ждет неминуемый отказ.