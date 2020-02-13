Фильм «Эмма» основан на знаменитом романе английской писательницы Джейн Остин. Сатирическая история повествует о богатой и очаровательной девушке Эмме Вудхаус, решившей, что она никогда не выйдет замуж из-за особенностей своего характера.
Умирающей от скуки в небольшом английском городке Эмме приходит в голову гениальная идея — она решает стать свахой и помочь холостым соседям обрести своих вторых половинок. Эмма уверена, что она видит людей и их желания словно насквозь, и может предугадать каждое их действие наперед.
Такая уверенность толкает Эмму на первый подвиг. Она намерена свести свою подругу Гарриет Смит с епископом Элтоном. В то же время за Гарриет ухаживает фермер, которого Эмма считает деревенщиной. Она отговаривает подругу от помолвки с ним и бросает все свое очарование и ум на выстраивание взаимоотношений между Гарриет и Элтоном.
Друг семьи мистер Найтли не одобряет поведения Эммы, в чем ей признается сразу же. Он единственный, кто может говорить ей правду. Однако девушку не прислушивается к наставлениям друга и глубже погружается в водоворот интриг и тайн. Она слепо следует своему плану, пока не упирается в первое препятствие — на самом деле Элтон влюблен в Эмму, а Гарриет ждет неминуемый отказ.
Фильм «Эмма» стал полнометражным дебютом режиссера Отем де Уайлд.
Мировая премьера картины состоялась 13 февраля 2020 года. Критики тепло приняли современное прочтение романа, которое экранизировали уже 9 раз. Два фильма из девяти стали свободной адаптацией — культовые «Бестолковые» 1995 года и «Айша» 2010 года.
«Эмма» — это четвертый большой роман Джейн Остин, законченный в 1815 году. Тираж романа составил 2000 экземпляров, которые при жизни Джейн Остин так и не были распроданы.
«Эмма» 2020 года Отем де Уайлд является вольной экранизацией. Сценарий картины написала новозеландская сценаристка и писательница Элинор Каттон, которая в 2013 году получила Букеровскую премию за книгу «Светила».
До съемок фильма Отем де Уайлд занималась коммерческой фото и видеосъемкой знаменитостей. Она работала с Мирандой Косгров, Эллиот Смит, Дженни Льюис.
Роль Эммы в экранизации досталась актрисе Ане Тейлор-Джой. Популярность актрисе принесла картина «Сплит», где девушка сыграла заложницу психопата с множественным расстройством личности.
Съемки картины проходили в Глостершире, Англия.
Все музыкальные сцены в фильме сняты «вживую», ни одна не была специально поставлена.
В фильме есть сцена разговора между мистером Найтли и Эммой, где у девушки из носа идет кровь. На самом деле кровь реальная и незапланированная. Аня Тейлор-Джой призналась в интервью, что гордится тем, как ей удалось обыграть этот момент.
Когда персонажи Эмма и Гарриет впервые вместе пьют чай, колечко из уха Эммы вот-вот упадет. Так не было задумано в сценарии, просто сережка расстегнулась, и заметили эту деталь уже перед показом картины.
Съемки картины начались 18 марта 2019 года.
Для актрис Ани Тейлор-Джой и Мии Гот это вторая совместная работа. Ранее они снялись вместе в картине «Обитель теней».
Очаровательна, остроумна, обеспечена… Эмма Вудхаус умирает от скуки в сонном маленьком городке. Ее главное развлечение – устраивать романтические отношения своих соседей, неважно, что ничего хорошего из этого обычно не выходит. Заигравшись чужими судьбами, не пропустит ли она свою настоящую любовь?
Посмотрите пожалуйста в словаре как пишется слово "обеспечена"! 🙈 Грубейшая ошибка.....