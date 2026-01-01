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Мадс Миккельсен 7 фотографий
Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen
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Мадс Миккельсен

Mads Mikkelsen

Дата рождения
22 ноября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Копенгаген, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Биография Мадса Миккельсена

Мадс Миккельсен – датский киноактер, родился 22 ноября 1965 года в Копенгагене, Дания, в семье актера Хеннинга Миккельсена и Бенте Христиансен. В 1996 Мадс получил диплом о театральном образовании в датской театральной школе Arhus и начал сниматься в кино.

Мадс Миккельсен - Фильмы

В начале своей карьеры Миккельсен принимал участие в съемках картин исключительно на родине. На экране он впервые появился уже в год выпуска из школы в триллере Николаса Виндинга Рефна «Дилер» (1996). Далее актер получил уже главные роли в ряде датских кинолент, которые были успешны в прокате. Над драмой «Заблудившийся» Мадс работал вместе с Николаем Костером-Вальдау, а в криминальной комедии «Мерцающие огни» — с Сорен Пильмарк и Ульрихом Томсеном. Первой заметной картиной для начинающего актера стал фильм «Мерцающие огни» (2000), также его популярность возросла благодаря роли Аллана Фишера в датском полицейском сериале «Спецподразделение». За участием в двух успешных проектах последовали роли в международных фильмах. Так в 2002 году Мадс появился в драме Уле Борнедаля «Я — Дина», где также снимались такие звезды, как Жерар Депардье, Мария Бонневи и Кристофер Экклстон.

Карьера  Миккельсена пошла в гору после того, как местная пресса присвоила ему титул «самого сексуального мужчины Дании». В 2002 году зрители и критики тепло приняли датскую картину «Открытые сердца» с его участием. Годом позже актер решил оставить датский кинематограф и снялся в испанской комедии «Торремолинос 73».

В 2004 году состоялось первое появление Миккельсена в Голливудском кино. Это был исторический фильм «Король Артур», главные роли в котором исполнили Клайв Оуэн, Йоан Гриффит и Кира Найтли. После небольшого американского отступления Миккельсен вновь появляется в роли Тони в фильме «Пушер 2». Следующей яркой картиной в его фильмографии стала очередная часть великой «бондианы», «Казино Рояль» (2006), где актер сыграл главного злодея Ле Шиффра. Лента собрала в прокате около 600 миллионов долларов. Однако настоящим прорывом в карьере Миккельсена считается датская лента «После свадьбы», за которую актер получил нескольких премий и номинаций на различных фестивалях за лучшее исполнение главной мужской роли. Также Мадс участвовал в съемках фильмов «Пламя и Цитрон» (2008), «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (2009) «Битва Титанов» (2010) и «Мушкетеры» (2011).

В 2014 году Миккельсен сыграл воспитателя детского сада Лукаса в психологической драме Томаса Винтерберга «Охота». Премьерный показ ленты состоялся в 2012 году на 65-м Каннском кинофестивале и был тепло встречен критиками, а самому Мадсу была вручена награда за лучшую мужскую роль.

Мадс Миккельсен - «Ганнибал»

В 2013 году актер начал сниматься в телесериале «Ганнибал» канала NBC, очередной экранизации  серии романов Томаса Харриса, в центре сюжета которого взаимоотношения между агентом ФБР и психотерапевтом доктором Ганнибалом Лектером (его и играет Миккельсен). Сериал длился 3 сезона и завершился в августе 2015, после чего его создатель хотел возобновить проект с помощью сервисов Amazon Prime и Netflix, однако те отказались сотрудничать, и актерский состав был распущен. В 2014 году этот сериал принес Мадсу награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший телеактер».

После окончания работы над «Ганнибалом» Миккельсен снялся в таких кинокартинах, как «Опасная иллюзия» (2013), «Спасение» (2014) и «Доктор Стрэндж» (2016).

Личная жизнь Мадса Миккельсена

Мадс Миккельсен женат на телевизионной актрисе Ханне Якобсен. У супругов двое детей: дочь Виола Якобсен и сын Карл Якобсен.

Популярные фильмы

Рыцари справедливости 8.1
Рыцари справедливости (2020)
Ганнибал 8.1
Ганнибал (2013)
Спецподразделение 8.1
Спецподразделение (2000)

Фильмография Мадса Миккельсена

Поймать монстра 6.9
Поймать монстра Dust Bunny
драма, ужасы 2025, США
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Последний викинг 7.3
Последний викинг Back to Reality
комедия 2025, Дания
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Кай и Герда: Путешествие к Снежной королеве 7.2
Кай и Герда: Путешествие к Снежной королеве Reisen mot nord
анимация 2025, Норвегия
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Муфаса: Король лев 7.9
Муфаса: Король лев Mufasa: The Lion King
приключения, анимация, драма 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Индиана Джонс и колесо судьбы 7.3
Индиана Джонс и колесо судьбы Indiana Jones and the Dial of Destiny
боевик, приключения 2023, США
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Меч короля 7.6
Меч короля Bastarden
биография, драма, исторический 2023, Дания / Норвегия / Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
7.7
Вечные герои: Индиана Джонс и Харрисон Форд Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford
документальный 2023, США
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора 6.5
Фантастические твари: Тайны Дамблдора Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
фантастика, приключения, семейный 2022, США
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Новости о Мадсе Миккельсене
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Интересные факты о Мадсе Миккельсене

  • Помимо датского и английского, Мадс прекрасно говорит на шведском языке.

Фотографии Мадса Миккельсена

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