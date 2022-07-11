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Мадс Миккельсен

Mads Mikkelsen
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen
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Дата рождения
22 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Копенгаген, Дания
Рост
183 см
Биография Мадса Миккельсена

Мадс Миккельсен – датский киноактер, родился 22 ноября 1965 года в Копенгагене, Дания, в семье актера Хеннинга Миккельсена и Бенте Христиансен. В 1996 Мадс получил диплом о театральном образовании в датской театральной школе Arhus и начал сниматься в кино.

Мадс Миккельсен - Фильмы

В начале своей карьеры Миккельсен принимал участие в съемках картин исключительно на родине. На экране он впервые появился уже в год выпуска из школы в триллере Николаса Виндинга Рефна «Дилер» (1996). Далее актер получил уже главные роли в ряде датских кинолент, которые были успешны в прокате. Над драмой «Заблудившийся» Мадс работал вместе с Николаем Костером-Вальдау, а в криминальной комедии «Мерцающие огни» — с Сорен Пильмарк и Ульрихом Томсеном. Первой заметной картиной для начинающего актера стал фильм «Мерцающие огни» (2000), также его популярность возросла благодаря роли Аллана Фишера в датском полицейском сериале «Спецподразделение». За участием в двух успешных проектах последовали роли в международных фильмах. Так в 2002 году Мадс появился в драме Уле Борнедаля «Я — Дина», где также снимались такие звезды, как Жерар Депардье, Мария Бонневи и Кристофер Экклстон.

Карьера  Миккельсена пошла в гору после того, как местная пресса присвоила ему титул «самого сексуального мужчины Дании». В 2002 году зрители и критики тепло приняли датскую картину «Открытые сердца» с его участием. Годом позже актер решил оставить датский кинематограф и снялся в испанской комедии «Торремолинос 73».

В 2004 году состоялось первое появление Миккельсена в Голливудском кино. Это был исторический фильм «Король Артур», главные роли в котором исполнили Клайв Оуэн, Йоан Гриффит и Кира Найтли. После небольшого американского отступления Миккельсен вновь появляется в роли Тони в фильме «Пушер 2». Следующей яркой картиной в его фильмографии стала очередная часть великой «бондианы», «Казино Рояль» (2006), где актер сыграл главного злодея Ле Шиффра. Лента собрала в прокате около 600 миллионов долларов. Однако настоящим прорывом в карьере Миккельсена считается датская лента «После свадьбы», за которую актер получил нескольких премий и номинаций на различных фестивалях за лучшее исполнение главной мужской роли. Также Мадс участвовал в съемках фильмов «Пламя и Цитрон» (2008), «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (2009) «Битва Титанов» (2010) и «Мушкетеры» (2011).

В 2014 году Миккельсен сыграл воспитателя детского сада Лукаса в психологической драме Томаса Винтерберга «Охота». Премьерный показ ленты состоялся в 2012 году на 65-м Каннском кинофестивале и был тепло встречен критиками, а самому Мадсу была вручена награда за лучшую мужскую роль.

Мадс Миккельсен - «Ганнибал»

В 2013 году актер начал сниматься в телесериале «Ганнибал» канала NBC, очередной экранизации  серии романов Томаса Харриса, в центре сюжета которого взаимоотношения между агентом ФБР и психотерапевтом доктором Ганнибалом Лектером (его и играет Миккельсен). Сериал длился 3 сезона и завершился в августе 2015, после чего его создатель хотел возобновить проект с помощью сервисов Amazon Prime и Netflix, однако те отказались сотрудничать, и актерский состав был распущен. В 2014 году этот сериал принес Мадсу награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший телеактер».

После окончания работы над «Ганнибалом» Миккельсен снялся в таких кинокартинах, как «Опасная иллюзия» (2013), «Спасение» (2014) и «Доктор Стрэндж» (2016).

Личная жизнь Мадса Миккельсена

Мадс Миккельсен женат на телевизионной актрисе Ханне Якобсен. У супругов двое детей: дочь Виола Якобсен и сын Карл Якобсен.

Интересные факты о Мадсе Миккельсене
  • Помимо датского и английского, Мадс прекрасно говорит на шведском языке.
Фильмография Мадса Миккельсена
Индиана Джонс 5
Индиана Джонс 5
боевик, приключения 2023, США
0.0
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный 2022, США
7.0
Поступь хаоса
Поступь хаоса
фантастика 2021, США
7.0
Рыцари справедливости
Рыцари справедливости
комедия 2020, Дания
8.0
Еще по одной
Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
Ван Гог. На пороге вечности
Ван Гог. На пороге вечности
биография 2019, США
6.0
Полярный
Полярный
боевик, криминал 2019, США / Германия
6.0
Затерянные во льдах
Затерянные во льдах
драма 2018, Исландия
7.0
Все фильмы
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11 июля 2022 17:00
Мадс Миккельсен сыграет в исторической драме «Земля короля» Актер предстанет в образе датского короля, который стремится освоить земли Ютландии.
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26 мая 2022 10:15
Мадс Миккельсен сыграет наемного убийцу в триллере «Черный Кайзер» Ранее датский актер уже перевоплощался в этого персонажа.
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13 мая 2022 14:15
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