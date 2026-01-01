Мадс Миккельсен – датский киноактер, родился 22 ноября 1965 года в Копенгагене, Дания, в семье актера Хеннинга Миккельсена и Бенте Христиансен. В 1996 Мадс получил диплом о театральном образовании в датской театральной школе Arhus и начал сниматься в кино.

Мадс Миккельсен - Фильмы

В начале своей карьеры Миккельсен принимал участие в съемках картин исключительно на родине. На экране он впервые появился уже в год выпуска из школы в триллере Николаса Виндинга Рефна «Дилер» (1996). Далее актер получил уже главные роли в ряде датских кинолент, которые были успешны в прокате. Над драмой «Заблудившийся» Мадс работал вместе с Николаем Костером-Вальдау, а в криминальной комедии «Мерцающие огни» — с Сорен Пильмарк и Ульрихом Томсеном. Первой заметной картиной для начинающего актера стал фильм «Мерцающие огни» (2000), также его популярность возросла благодаря роли Аллана Фишера в датском полицейском сериале «Спецподразделение». За участием в двух успешных проектах последовали роли в международных фильмах. Так в 2002 году Мадс появился в драме Уле Борнедаля «Я — Дина», где также снимались такие звезды, как Жерар Депардье, Мария Бонневи и Кристофер Экклстон.

Карьера Миккельсена пошла в гору после того, как местная пресса присвоила ему титул «самого сексуального мужчины Дании». В 2002 году зрители и критики тепло приняли датскую картину «Открытые сердца» с его участием. Годом позже актер решил оставить датский кинематограф и снялся в испанской комедии «Торремолинос 73».

В 2004 году состоялось первое появление Миккельсена в Голливудском кино. Это был исторический фильм «Король Артур», главные роли в котором исполнили Клайв Оуэн, Йоан Гриффит и Кира Найтли. После небольшого американского отступления Миккельсен вновь появляется в роли Тони в фильме «Пушер 2». Следующей яркой картиной в его фильмографии стала очередная часть великой «бондианы», «Казино Рояль» (2006), где актер сыграл главного злодея Ле Шиффра. Лента собрала в прокате около 600 миллионов долларов. Однако настоящим прорывом в карьере Миккельсена считается датская лента «После свадьбы», за которую актер получил нескольких премий и номинаций на различных фестивалях за лучшее исполнение главной мужской роли. Также Мадс участвовал в съемках фильмов «Пламя и Цитрон» (2008), «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (2009) «Битва Титанов» (2010) и «Мушкетеры» (2011).

В 2014 году Миккельсен сыграл воспитателя детского сада Лукаса в психологической драме Томаса Винтерберга «Охота». Премьерный показ ленты состоялся в 2012 году на 65-м Каннском кинофестивале и был тепло встречен критиками, а самому Мадсу была вручена награда за лучшую мужскую роль.

Мадс Миккельсен - «Ганнибал»

В 2013 году актер начал сниматься в телесериале «Ганнибал» канала NBC, очередной экранизации серии романов Томаса Харриса, в центре сюжета которого взаимоотношения между агентом ФБР и психотерапевтом доктором Ганнибалом Лектером (его и играет Миккельсен). Сериал длился 3 сезона и завершился в августе 2015, после чего его создатель хотел возобновить проект с помощью сервисов Amazon Prime и Netflix, однако те отказались сотрудничать, и актерский состав был распущен. В 2014 году этот сериал принес Мадсу награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший телеактер».

После окончания работы над «Ганнибалом» Миккельсен снялся в таких кинокартинах, как «Опасная иллюзия» (2013), «Спасение» (2014) и «Доктор Стрэндж» (2016).

Личная жизнь Мадса Миккельсена

Мадс Миккельсен женат на телевизионной актрисе Ханне Якобсен. У супругов двое детей: дочь Виола Якобсен и сын Карл Якобсен.