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Валид Зуэйтер
Валид Зуэйтер
Waleed Zuaiter
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Валид Зуэйтер
Waleed Zuaiter
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Дата рождения
19 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Валида Зуэйтера
Родился 19 января 1971 года. Сакраменто, Калифорния, США.
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Фильмография Валида Зуэйтера
Уильям. Последний неандерталец
приключения, драма, семейный
2019, США
5.0
Лучший день моей жизни
драма, музыка, мелодрама
2018, США
4.0
Ангел
драма, триллер
2018, Израиль / США
6.0
Между нами горы
мелодрама, драма
2017, США
7.0
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