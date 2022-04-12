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Вунми Моссаку
Вунми Моссаку
Wunmi Mosaku
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Вунми Моссаку
Wunmi Mosaku
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Дата рождения
31 июля 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Зариа, Нигерия
Рост
174 см
Биография Вунми Моссаку
Родилась 31 июля 1986 года. Зариа, Нигерия.
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Фильмография Вунми Моссаку
Call Jane
драма, исторический
2022, США
7.0
Цитадель
ужасы, драма, триллер
2012, Ирландия / Великобритания
5.0
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