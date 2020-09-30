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Американское убийство: Семья по соседству
American Murder: The Family Next Door
Американское убийство: Семья по соседству, 2020
2020 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
криминал
документальный
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о выходе в прокат
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
30 сентября 2020
Премьера в мире
30 сентября 2020
Возраст
18+
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Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
2 постера
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Отзывы о фильме
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Anastasia Leonidovna
8 октября 2023, 14:21
Где отзывы, друзья???
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10 фильмов про вымышленных и настоящих маньяков на Netflix
Эти художественные и документальные проекты расскажут истории убийц, одни из которых потрясут, другие — заставят задуматься, а третьи просто развлекут тоскливым вечером.
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10 февраля 2021 19:17
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