Стойкая броня, 2019

Бывший боксер Дуглас Армстронг, известный как Арм, окончил свою карьеру и теперь работает в небольшом прибрежном городке в Ирландии в семье торговцев наркотиками Деверс. Он живет с ними и, на первый взгляд, считается частью «семьи». Глава семьи Димфна Деверс использует героя как головореза и сборщика долгов. У Арма есть сын от бывшей девушки Урсулы. 5-летний Джек страдает аутизмом, и Арм любит их обоих, хотя ему нелегко переносить припадки сына. Урсула хотела бы переехать на другой конец Ирландии, где для мальчика будут лучшие условия. Когда Арм узнает о планах Урсулы, Дэверс приказывают ему совершить убийство. И мало того, что Арм еще ни разу никого не убивал, но целью Димфны оказался его старый знакомый…
Чтобы заработать на жизнь, бывший боксер Дуглас Армстронг по прозвищу Арм начинает работать на семью крупных наркоторговцев. Ему предстоит пройти тяжелое испытание на верность семье и сыну и своей новой семье мафиози, когда он должен впервые убить человека.