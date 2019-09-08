Стойкая броня, 2019

Бывший боксер Дуглас Армстронг, известный как Арм, окончил свою карьеру и теперь работает в небольшом прибрежном городке в Ирландии в семье торговцев наркотиками Деверс. Он живет с ними и, на первый взгляд, считается частью «семьи». Глава семьи Димфна Деверс использует героя как головореза и сборщика долгов. У Арма есть сын от бывшей девушки Урсулы. 5-летний Джек страдает аутизмом, и Арм любит их обоих, хотя ему нелегко переносить припадки сына. Урсула хотела бы переехать на другой конец Ирландии, где для мальчика будут лучшие условия. Когда Арм узнает о планах Урсулы, Дэверс приказывают ему совершить убийство. И мало того, что Арм еще ни разу никого не убивал, но целью Димфны оказался его старый знакомый…