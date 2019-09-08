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Calm with Horses

Стойкая броня, 2019

2019 / Ирландия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший боксер Дуглас Армстронг, известный как Арм, окончил свою карьеру и теперь работает в небольшом прибрежном городке в Ирландии в семье торговцев наркотиками Деверс. Он живет с ними и, на первый взгляд, считается частью «семьи». Глава семьи Димфна Деверс использует героя как головореза и сборщика долгов. У Арма есть сын от бывшей девушки Урсулы. 5-летний Джек страдает аутизмом, и Арм любит их обоих, хотя ему нелегко переносить припадки сына. Урсула хотела бы переехать на другой конец Ирландии, где для мальчика будут лучшие условия. Когда Арм узнает о планах Урсулы, Дэверс приказывают ему совершить убийство. И мало того, что Арм еще ни разу никого не убивал, но целью Димфны оказался его старый знакомый…

  • Главный актер Космо Джарвис переехал на запад Ирландии за пять недель до съемок, чтобы лучше понять этот регион и овладеть местным акцентом. Джарвис разговаривал исключительно с ирландским акцентом во время съемок и даже в выходные.
  • Для Килджана Морони, сыгравшего роль Джека, роль в этом фильме стала дебютной: юный актер выиграл ее на кастинге среди тысячи других детей. В реальной жизни Килджан также страдает от тяжелого расстройства аутистического спектра. 
  • Барри Кеоган и Нед Деннехи оба сыграли персонажей в «Острых козырьках».

Чтобы заработать на жизнь, бывший боксер Дуглас Армстронг по прозвищу Арм начинает работать на семью крупных наркоторговцев. Ему предстоит пройти тяжелое испытание на верность семье и сыну и своей новой семье мафиози, когда он должен впервые убить человека.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ник Роулэнд
В ролях
Космо Джарвис
Космо Джарвис
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Дэвид Уилмот
Дэвид Уилмот
Все актеры и съемочная группа
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Стойкая броня

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:35
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