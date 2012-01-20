[последние слова]

Hushpuppy Когда за моими глазами всё затихает, я вижу всё, что меня создало, разбросанное невидимыми кусочками. Когда я смотрю слишком пристально, всё исчезает. А когда наступает тишина, я вижу, что они здесь, рядом. Я понимаю, что я маленький кусочек огромной, огромной вселенной. И это всё ставит на свои места. Когда я умру, учёные будущего найдут всё это. Они узнают, что когда-то была Хашпаппи, и она жила с папой в Ванночке.