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Постер фильма Звери дикого Юга
7.5
Звери дикого Юга - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Звери дикого Юга
7.5

Звери дикого Юга

, 2012
Beasts of the Southern Wild
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Звери дикого Юга
7.5
Звери дикого Юга - Дублированный трейлер
Звери дикого Юга  Дублированный трейлер

О фильме

Шестилетняя Хашпаппи живет с отцом Винком в общине на краю мира. Они проводят свои дни, плавая в поисках рыбы в некоем подобии лодки, сделанной из остова пикапа. И пусть Винк суровый отец, зато его дочь будет подготовлена к выживанию в одиночку, когда его не станет. Однажды Винка скашивает непонятная болезнь, а природа сходит с ума: тают ледники, поднимается вода, появляется армия доисторических животных. Здоровье Винка все хуже, и Хашпаппи решает отправится на поиски своей матери…

В ролях

Куавенжаней Уоллис
Куавенжаней Уоллис
Хашпаппи
Дуайт Генри
Дуайт Генри
Wink
Генри Д. Коулмэн
Леви Истерли
Jean Battiste
Джоншел Александр
Joy Strong
Джина Монтанна
Miss Bathsheba
Николас Кларк
Boy with Bell
Lowell Landes
Walrus
Pamela Harper
Little Jo
Amber Henry
LZA
Joseph Brown
Winston
Режиссер Бен Зайтлин
Сценарист Люси Алибар, Бен Зайтлин
Композитор Дэн Ромер, Бен Зайтлин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 20 января 2012
Дата выхода
5 июля 2012 Россия Другое кино 0+
13 сентября 2012 Австралия
21 декабря 2012 Австрия
7 февраля 2013 Аргентина
5 июля 2012 Беларусь
12 декабря 2012 Бельгия
8 февраля 2013 Бразилия
19 октября 2012 Великобритания
10 января 2013 Венгрия
14 июня 2013 Вьетнам
20 декабря 2012 Германия
7 марта 2013 Гонконг
7 февраля 2013 Греция
3 января 2013 Дания
26 июля 2012 Израиль
19 октября 2012 Ирландия
25 января 2013 Испания
7 февраля 2013 Италия
5 июля 2012 Казахстан
13 июля 2012 Канада
28 февраля 2013 Кувейт
28 марта 2013 Ливан
14 марта 2013 Литва
14 февраля 2013 Мексика
18 октября 2012 Нидерланды
29 ноября 2012 Новая Зеландия
26 октября 2012 Норвегия
14 марта 2013 ОАЭ
22 августа 2013 Перу
14 октября 2012 Польша
14 февраля 2013 Португалия
23 августа 2012 Пуэрто-Рико
12 апреля 2013 Румыния
29 июня 2012 США
5 марта 2013 Сербия
31 января 2013 Сингапур
4 января 2013 Тайвань
11 января 2013 Турция
5 июля 2012 Украина
15 февраля 2013 Уругвай
11 января 2013 Финляндия
12 декабря 2012 Франция
31 января 2013 Хорватия
9 августа 2012 Чехия
4 июля 2013 Чили
14 марта 2013 Швейцария
11 января 2013 Швеция
28 сентября 2012 Эстония
14 сентября 2012 ЮАР
7 февраля 2013 Южная Корея
20 апреля 2013 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $1 800 000
Сборы в мире $21 107 746
Производство Cinereach, Department of Motion Pictures, Court 13 Pictures
Другие названия
Beasts of the Southern Wild, Bestias del sur salvaje, La niña del sur salvaje, A messzi dél vadjai, Bestas do Sul Selvagem, Bestie z południowych krain, Bèsties del sud salvatge, Divoká stvorení jizních krajin, Düşler Diyarı, Hayot ha'darom ha'pirie, Hushpuppy, Indomável Sonhadora, Janevaran e Hayat-e-Vahsh e Jonub, Les bêtes du sud sauvage, Metsiku lõunamaa asukad, Pabaisos iš laukinių pietų, Quái Vật Miền Nam Hoang Dã, Re della terra selvaggia, Ta mythika plasmata tou Notou, Tarâmul visurilor, Una niña maravillosa, Zveri južne divjine, Zvijeri južnih divljina, Τα μυθικά πλάσματα του Νότου, Звери дикого Юга, Звери јужних дивљина, Зверовете от дивия Юг, Звірі дикого Півдня, ハッシュパピー　バスタブ島の少女, 南国野兽, 南方的野兽, 南方野獸樂園, 南蛮之地的野兽, Bestias del sur

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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Трейлеры фильма

Все трейлеры
Звери дикого Юга - Дублированный трейлер
Звери дикого Юга Дублированный трейлер
Звери дикого Юга - ТВ-ролик 1
Звери дикого Юга ТВ-ролик 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[последние слова]
Hushpuppy Когда за моими глазами всё затихает, я вижу всё, что меня создало, разбросанное невидимыми кусочками. Когда я смотрю слишком пристально, всё исчезает. А когда наступает тишина, я вижу, что они здесь, рядом. Я понимаю, что я маленький кусочек огромной, огромной вселенной. И это всё ставит на свои места. Когда я умру, учёные будущего найдут всё это. Они узнают, что когда-то была Хашпаппи, и она жила с папой в Ванночке.

Отзывы зрителей о фильме Звери дикого Юга

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:53
Сильные стороны: фильм передаёт правдоподобную атмосферу Луизианы, сильная игра маленькой актрисы, искреннее отображение детских мыслей и запоминающиеся эпизоды (крокодил и фейерверки). Слабые стороны: идеи ребенка могут казаться перегруженными для части зрителей. Общая оценка зрителей остаётся высокой (многие ставят 9–10/10). Фильм подойдёт любителям реалистичных историй, семейной аудитории и ценителям честной актёрской работы.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Страшно понравилось. Кино живое, сочное, настоящее. Маленькая актриса феноменальная. Никак не верилось, что это игровой фильм, полное ощущение… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/08/2012 - 00:54:59

А как вам огромные черные...эмм...хрюши? Я буквально во все глаза смотрела и старалась не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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