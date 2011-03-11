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Постер фильма Уик-энд
Постер фильма Уик-энд
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Уик-энд

Уик-энд

Weekend 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вечером в пятницу, после пьяной вечеринки дома со своими друзьями, Рассел отправляется в гей-клуб, один и в возбужденном состоянии. Перед самым закрытием он знакомится с Гленом, но то, что должно было стать свиданием на одну ночь, становится чем-то другим, чем-то особенным. Этот уик-энд они проведут вместе, в барах и спальнях, выпивая алкоголь и принимая наркотики, рассказывая истории и занимаясь сексом, — так эти двое мужчин узнают друг друга. Теперь эта короткая встреча останется с ними на всю жизнь.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 30 октября 2011
Премьера в мире 11 марта 2011
Дата выхода
26 января 2012 Австралия
26 июля 2012 Австрия
4 июля 2012 Бельгия
15 октября 2011 Великобритания
26 июля 2012 Дания
1 марта 2013 Испания
10 марта 2016 Италия
5 апреля 2012 Нидерланды
15 июня 2012 Норвегия
27 января 2012 Польша
22 сентября 2011 США
8 августа 2014 Турция
28 марта 2012 Франция
29 июня 2012 Швеция
27 сентября 2019 Япония
Бюджет 120 000 GBP
Сборы в мире $1 192 003
Производство Glendale Picture Company, The Bureau, Synchronicity Films
Другие названия
Weekend, Amor de Fim de Semana, Fim de Semana, Fin de semana, Hafta Sonu, Hétvége, Kỳ Nghỉ Cuối Tuần, Nädalavahetus, Sofshavua, Week-end, WEEKEND ウィークエンド, Zupełnie inny weekend, Σαββατοκύριακο, Викенд, Уик-энд, Уикенд, 愛在週末邂逅時
Режиссер
Эндрю Хэй
Эндрю Хэй
В ролях
Том Каллен
Том Каллен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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12 февраля 2021 20:34
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