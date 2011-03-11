Вечером в пятницу, после пьяной вечеринки дома со своими друзьями, Рассел отправляется в гей-клуб, один и в возбужденном состоянии. Перед самым закрытием он знакомится с Гленом, но то, что должно было стать свиданием на одну ночь, становится чем-то другим, чем-то особенным. Этот уик-энд они проведут вместе, в барах и спальнях, выпивая алкоголь и принимая наркотики, рассказывая истории и занимаясь сексом, — так эти двое мужчин узнают друг друга. Теперь эта короткая встреча останется с ними на всю жизнь.