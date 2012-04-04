Средь бела дня, 2012

У Уилла есть все, чего он хочет – молодость, деньги, успех. Но все меняется, когда он отправляется в Испанию, чтобы отдохнуть со своей семьей на яхте. Он узнает, что компания, которой он владел, обанкротилась. К тому же, у него возникает непонимание с родственниками, поэтому молодой человек отправляется развеяться. Когда он возвращается, то понимает, что вся его семья пропала. Виной тому – работа отца, который оказывается агентом ЦРУ.

