Средь бела дня, 2012

У Уилла есть все, чего он хочет – молодость, деньги, успех. Но все меняется, когда он отправляется в Испанию, чтобы отдохнуть со своей семьей на яхте. Он узнает, что компания, которой он владел, обанкротилась. К тому же, у него возникает непонимание с родственниками, поэтому молодой человек отправляется развеяться. Когда он возвращается, то понимает, что вся его семья пропала. Виной тому – работа отца, который оказывается агентом ЦРУ.
Будь осторожен даже с теми, кому доверяешь..
Испания, море, яхта – отпуск с поднадоевшей молодому Уиллу Шоу компанией родственников...
Никто не мог предположить, что уже через несколько часов палуба яхты обагрится кровью, а члены семьи Шоу станут заложниками в руках неизвестных. В поисках родных Уилл невольно узнает о государственном заговоре и раскрывает тайны своего отца. У парня всего несколько часов, чтобы спасти семью и страну от гибели.