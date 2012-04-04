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Средь бела дня Средь бела дня
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The Cold Light of Day

Средь бела дня, 2012

2012 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

У Уилла есть все, чего он хочет – молодость, деньги, успех. Но все меняется, когда он отправляется в Испанию, чтобы отдохнуть со своей семьей на яхте. Он узнает, что компания, которой он владел, обанкротилась. К тому же, у него возникает непонимание с родственниками, поэтому молодой человек отправляется развеяться. Когда он возвращается, то понимает, что вся его семья пропала. Виной тому – работа отца, который оказывается агентом ЦРУ.
 

  • Генри Кавилл приступил к съемкам сразу после завершения работы над фильмом «Война Богов: Бессмертные», для которого он набрал много мышечной массы. Но режиссеру хотелось, чтобы его персонаж выглядел как обычный человек. Поэтому актеру пришлось сбросить вес, а также прекратить тренировки.
  • Брюс Уиллис появляется в ленте только на 30 минут, но при этом его имя в титрах идет одним из первых.
  • В одной из сцен главный герой тянет и отпускает затвор полуавтоматического пистолета два раза, после того как стрелял из него. Если бы это произошло на самом деле, то снаряд выбросило бы из патронника.
  • В сцене, где Уилл отправляется в город, на нем надеты шорты. При этом он прыгает прямо с лодки, но в дальнейшем на мужчине оказываются брюки. Хотя переодеться он не мог.

Будь осторожен даже с теми, кому доверяешь..

Испания, море, яхта – отпуск с поднадоевшей молодому Уиллу Шоу компанией родственников...

Никто не мог предположить, что уже через несколько часов палуба яхты обагрится кровью, а члены семьи Шоу станут заложниками в руках неизвестных. В поисках родных Уилл невольно узнает о государственном заговоре и раскрывает тайны своего отца. У парня всего несколько часов, чтобы спасти семью и страну от гибели.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 23 августа 2012
Премьера онлайн 12 сентября 2012
Премьера в мире 4 апреля 2012
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Парадиз
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Мабру Эль Мекри
Мабру Эль Мекри
В ролях
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Вероника Ичегу
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Все актеры и съемочная группа
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Средь бела дня

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Пока был Брюс было интересно. А потом как то,ну мальчик да..
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Да ну, совсем ни о чем, не стоит внимания..
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