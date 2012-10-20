Отзывы о фильме
У Скотта и Кристин наступил долгожданный и волнительный день их бракосочетания. После празднования свадебного торжества влюбленные собираются отправиться в путешествие. Однако финал праздника омрачается трагическим событием: лучшего друга жениха Лампи, который на свадьбе был его свидетелем, находят мертвым…
|20 октября 2012
|Россия
|16+
|20 октября 2012
|Австралия
|20 октября 2012
|Великобритания
|20 октября 2012
|Казахстан
|20 октября 2012
|США
|20 октября 2012
|Украина