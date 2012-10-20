Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Смерть свадебного свидетеля
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Смерть свадебного свидетеля

Смерть свадебного свидетеля

Best Man Down 18+


О фильме

У Скотта и Кристин наступил долгожданный и волнительный день их бракосочетания. После празднования свадебного торжества влюбленные собираются отправиться в путешествие. Однако финал праздника омрачается трагическим событием: лучшего друга жениха Лампи, который на свадьбе был его свидетелем, находят мертвым…

Смерть свадебного свидетеля - трейлер
Смерть свадебного свидетеля  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 16 сентября 2013
Премьера в мире 20 октября 2012
Дата выхода
20 октября 2012 Россия 16+
20 октября 2012 Австралия
20 октября 2012 Великобритания
20 октября 2012 Казахстан
20 октября 2012 США
20 октября 2012 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $1 938
Производство KODA Entertainment
Другие названия
Best Man Down, A vőfélynek annyi, Druzba nie zyje, Langenud isamees, Lumpy, O Funeral do Nosso Melhor Amigo, Smrt moga kuma, Смерть свадебного свидетеля
Режиссер
Тед Коланд
В ролях
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Джесс Вейкслер
Шелли Лонг
Эддисон Тимлин
Эддисон Тимлин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Смерть свадебного свидетеля - трейлер
Смерть свадебного свидетеля Трейлер
Кадры из фильма
