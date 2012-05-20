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Amour

Любовь, 2012

2012 / Германия / Франция / Австрия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Сейчас им за восемьдесят. Анна заболевает и ее жизнь начинает постепенно угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело, наступает паралич. Жорж пытается нанять сиделок, но с горечью понимает, что не может требовать от них душевной теплоты и искренности чувств. Оставив преподавание в консерватории, он всецело посвящает себя заботам о жене. Мужчина не может представить любимую в доме престарелых, о котором настаивает их взрослая дочь, время от времени навещающая родителей. Эти визиты — настоящее испытание для семьи, жизнь которой, казалось бы, протекла в гармонии и любви…

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 октября 2012
Премьера в мире 20 мая 2012
Возраст 16+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Михаэль Ханеке
Михаэль Ханеке
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Эмманюэль Рива
Эмманюэль Рива
Александр Таро
Рамон Агирр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь 4 постера
Каннский кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь»
Оскар Лучший фильм на иностранном языке
Золотой глобус Лучший фильм на иностранном языке
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре» Премьера картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке состоялась в Каннах в 2017 году. С 25 января 2018 фильм выходит в российский прокат. К российской премьере ленты подготовлена ретроспектива
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15 января 2018 23:28
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