Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черный дрозд Черный дрозд
Киноафиша Фильмы Черный дрозд
Deadfall

Черный дрозд, 2012

2012 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Брат и сестра, Эддисон и Лайза, пускаются в бега после дерзкого ограбления казино. Снежная буря, разыгравшаяся в Мичигане, им только на руку - пока стражи порядка будут прорываться сквозь метель, сообщники пересекут канадскую границу и скроются вместе с деньгами. Чтобы окончательно сбить полицейских с толку, брат и сестра решают разделиться. Эддисон отправляется в путь по лесным тропам, а Лайза ловит попутную машину. Тем временем Джей, бывший боксер, освободившийся из тюрьмы, едет в гости к родственникам, чтобы отметить День благодарения. Его пути пересекаются с путями грабителей, и чем закончится эта встреча, не может предсказать никто…

  • Оливия Уайлд (Лайза) действительно чуть не замерзла во время съемок в Канаде: в первый же день она приехала на съемочную площадку, одетая в мини-юбку не по погоде.  
  • Канадская актриса Кэтрин Колви (Вики) не дожила до премьеры фильма. “Черный дрозд” вышел на экраны спустя девять месяцев после ее смерти. 
  • Оригинальное название картины - Deadfall ("Западня"). 
  • В одной из первых сцен фильма автомобиль, в котором едут преступники, сбивает оленя. Лобовое стекло машины разбито и залито кровью животного. Однако в последующих сценах лобовое стекло цело и невредимо. 
     

Эддисон и Лиза в бегах после неудачного ограбления казино. Бывший боксер Джей направляется домой, чтобы провести День Благодарения в кругу семьи. Судьба неумолимо сводит этих людей, чтобы они встретили Зло и вступили в схватку с ним.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 13 декабря 2012
Премьера в мире 8 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Штефан Рузовицки
Штефан Рузовицки
В ролях
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Эрик Бана
Эрик Бана
Кейт Мара
Кейт Мара
Чарли Хэннэм
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про ограбления Фильмы про ограбления
Постер фильма Черный дрозд 5 постеров
Кинофестиваль в Торонто Лучший канадский фильм режиссера-дебютанта
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Лучше ограничиться просмотром трейлера. В фильме есть пара-тройка стильных интригующих моментов, например ужин с убийцей или даже самое начало,… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Эрик Бана сверкал темными глазами, Оливия Уайлд - светлыми трусами, симпатично, в общем.
Круче всех Крис Кристофферсон, реплик у него мало, но… Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
12 фильмов с Чарли Ханнэмом: экранизация Диккенса, главная роль у Гая Ричи и новый детектив с Мэлом Гибсоном Сегодня мы сделали для вас подборку фильмов с Чарли Ханнэмом. Сложно представить, но мы могли бы никогда не увидеть обаятельного британца на большом экране, если бы не случайность. В далеком 1998 году харизматичного подростка заметили телепродюсеры и пригласили на небольшую роль в сериале «Байкер-гроув», с которого и началась его карьера.
Написать
26 января 2022 12:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о создании
Ролик о создании
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши