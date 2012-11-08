Черный дрозд, 2012

Брат и сестра, Эддисон и Лайза, пускаются в бега после дерзкого ограбления казино. Снежная буря, разыгравшаяся в Мичигане, им только на руку - пока стражи порядка будут прорываться сквозь метель, сообщники пересекут канадскую границу и скроются вместе с деньгами. Чтобы окончательно сбить полицейских с толку, брат и сестра решают разделиться. Эддисон отправляется в путь по лесным тропам, а Лайза ловит попутную машину. Тем временем Джей, бывший боксер, освободившийся из тюрьмы, едет в гости к родственникам, чтобы отметить День благодарения. Его пути пересекаются с путями грабителей, и чем закончится эта встреча, не может предсказать никто…