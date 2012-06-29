Третий лишний, 2011

В фильме используется мелодия из фильма о Джеймсе Бонде. Продюсер франшизы об агенте 007 принципиально не допускает, чтобы саундтреки из этих фильмов попадали в другие киноленты, но для «Третьего лишнего» Барбара сделала исключение. Сет Макфарлейн обратился к ней в письме с трогательной просьбой позволить включить «All Time High» в свой фильм, потому что эта мелодия была любимой у его мамы.

Изначально «Третий лишний» задумывался в виде мультсериала наподобие «Американского папаши» или «Гриффинов».

Детская дружба Джона и плюшевого медведя напоминает сюжет книги А. Милна о Винни-Пухе, игрушечном медведе, которого автор подарил сыну, Кристоферу, на первые именины.

В съемках фильма использовали настоящую мягкую игрушку, а диалоги озвучивались вживую. Режиссер отошел от более легкого пути – использования хромакея для монтажа – мотивируя это желанием получить искреннюю реакцию персонажей на действия мишки, а не актерскую имитацию.

Сюжет фильма начинается в 1985 году. Выбор чисел не случаен – в этом же году вышла одна из любимых кинолент режиссера – «Назад в Будущее».

«Третий лишний» в англоязычной версии называется более лаконично – просто «Тед».

Этот фильм – первая полнометражная работа Сета Макфарлейна.

Кинокартине присвоили рейтинг R (18+) из-за сцен сексуального характера, эпизодов с употреблением алкоголя и наркотических веществ, а также демонстрирующих жестокость.

Голос медведя принадлежит МакФарлейну – режиссер хотел сам озвучить персонажа.

В фильме упоминается дата трагедии башен-близнецов. Это связано с тем, что Уолберг – актер, исполнивший роль Джона – и режиссер фильма Сет в день терракта чудом не оказались на борту одного из самолетов, захваченных преступниками. Марк должен был лететь в Калифорнию, но передумал и принял решение ехать в Нью-Йорк, а Макферлейн, который был твердо намерен улететь этим рейсом, просто опоздал на несколько минут на посадку. Когда воздушное судно врезалось в башню, Сет находился в аэропорту.

В эпизоде с концертом на сцену забирается посторонний. Его роль исполнил хоккеист Шоун Торнтон, который в реальной жизни известен своим хулиганством и жестокими проделками.

Сцена, в которой Джон перечисляет женские имена в попытках угадать, как зовут девушку Теда, снята без подсказок и всего за пару дублей. Список имен для впечатляющего монолога своего персонажа Марк написал самостоятельно.

Сцена, в которой Джон вспоминает, как познакомился с Лори – реплика на эпизод фильма «Аэроплан», созданного в 1980 году.

По турнирной таблице команд лиги на стадионе в фильме можно узнать дату съемки эпизода – 23 мая 2011.

Отец с сыном, которые в фильме представляются как Донни и Роберт, получили имена братьев Марка Уолберга.