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Третий лишний Третий лишний
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Ted

Третий лишний, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Джон был маленьким, у него была мечта: чтобы медвежонок Тедди, плюшевая игрушка, ожил и смог говорить. Перед Рождеством мальчик загадывает желание на падающую звезду, а на следующий день с удивлением обнаруживает, что его просьба исполнилась. Тедди становится лучшим другом своего хозяина, но время сильно влияет на их отношения. Джон взрослеет, а его плюшевый приятель обзаводится неподобающими пристрастиями. Медведь покуривает марихуану, предпочитает имя Тед вместо ласкового прозвища и обожает шумные тусовки. Джон старается не обращать внимания на происходящее, но однажды он встречает девушку своей мечты – Лори. Хозяин непоседливого медведя влюбляется, но Тед не в восторге от этого факта. Он задается целью рассорить молодую пару во что бы то ни стало, но Джон не собирается идти на поводу у вздорного мишки.

В фильме используется мелодия из фильма о Джеймсе Бонде. Продюсер франшизы об агенте 007 принципиально не допускает, чтобы саундтреки из этих фильмов попадали в другие киноленты, но для «Третьего лишнего» Барбара сделала исключение. Сет Макфарлейн обратился к ней в письме с трогательной просьбой позволить включить «All Time High» в свой фильм, потому что эта мелодия была любимой у его мамы.

Изначально «Третий лишний» задумывался в виде мультсериала наподобие «Американского папаши» или «Гриффинов».

Детская дружба Джона и плюшевого медведя напоминает сюжет книги А. Милна о Винни-Пухе, игрушечном медведе, которого автор подарил сыну, Кристоферу, на первые именины.

В съемках фильма использовали настоящую мягкую игрушку, а диалоги озвучивались вживую. Режиссер отошел от более легкого пути – использования хромакея для монтажа – мотивируя это желанием получить искреннюю реакцию персонажей на действия мишки, а не актерскую имитацию.

Сюжет фильма начинается в 1985 году. Выбор чисел не случаен – в этом же году вышла одна из любимых кинолент режиссера – «Назад в Будущее».

«Третий лишний» в англоязычной версии называется более лаконично – просто «Тед».

Этот фильм – первая полнометражная работа Сета Макфарлейна.

Кинокартине присвоили рейтинг R (18+) из-за сцен сексуального характера, эпизодов с употреблением алкоголя и наркотических веществ, а также демонстрирующих жестокость.

Голос медведя принадлежит МакФарлейну – режиссер хотел сам озвучить персонажа.

В фильме упоминается дата трагедии башен-близнецов. Это связано с тем, что Уолберг – актер, исполнивший роль Джона – и режиссер фильма Сет в день терракта чудом не оказались на борту одного из самолетов, захваченных преступниками. Марк должен был лететь в Калифорнию, но передумал и принял решение ехать в Нью-Йорк, а Макферлейн, который был твердо намерен улететь этим рейсом, просто опоздал на несколько минут на посадку. Когда воздушное судно врезалось в башню, Сет находился в аэропорту.

В эпизоде с концертом на сцену забирается посторонний. Его роль исполнил хоккеист Шоун Торнтон, который в реальной жизни известен своим хулиганством и жестокими проделками.

Сцена, в которой Джон перечисляет женские имена в попытках угадать, как зовут девушку Теда, снята без подсказок и всего за пару дублей. Список имен для впечатляющего монолога своего персонажа Марк написал самостоятельно.

Сцена, в которой Джон вспоминает, как познакомился с Лори – реплика на эпизод фильма «Аэроплан», созданного в 1980 году.

По турнирной таблице команд лиги на стадионе в фильме можно узнать дату съемки эпизода – 23 мая 2011.

Отец с сыном, которые в фильме представляются как Донни и Роберт, получили имена братьев Марка Уолберга.

Однажды на Рождество маленький мальчик загадал желание — чтобы его любимый мишка ожил и дружил с ним вечно. Желание исполнилось, вот только четверть века спустя плюшевый Миха вырос в курящего и сквернословящего дебошира, не дающего герою повзрослеть.

7.5 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 августа 2012
Премьера онлайн 20 декабря 2019
Премьера в мире 29 июня 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Все актеры и съемочная группа
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Третий лишний
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