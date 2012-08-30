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Любой ценой, 2012

2012 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Генри Уиппл – потомственный фермер, упорно работающий над тем, чтобы сохранить и укрепить сельскохозяйственную империю своего отца. Генри мечтает о том, чтобы его старший сын Грант, звезда местной школы, также стал частью семейного бизнеса, но тот не торопится с выбором своего пути и отправляется в большое путешествие за границу. Все еще лелея мечту о возвращении Гранта к корням, отец все же решает привлечь к фермерскому делу младшего сына Дина. Дин же твердо настроен покинуть родительское гнездо как можно скорее и заняться тем, что его по-настоящему увлекает, – автомобильными гонками.

  • Фильм принимал участие в Венецианском кинофестивале 2012 года и был номинирован на «Золотого льва».
  • По сюжету, действие картины разворачивается в исконно сельскохозяйственном штате Айова. Съемки же проходили в штате Иллинойс, США.
  • Для съемок тату на правой руке Зака Эфрона приходилось маскировать специальным макияжем, поскольку данная особенность не была прописана в образе его персонажа. Однако татуировка отчетливо видна в сцене с семейным ужином.
  • Обычно Рамин Бахрани сам пишет сценарии к своим картинам. «Любой ценой» – первый случай в его карьере, когда Бахрани привлек к работе второго сценариста, Халли Элизабет Ньютон.

Это история отца, который мечтает, что его сын унаследует семейный бизнес. К его сожалению сын мечтает стать гонщиком.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 31 августа 2012
Премьера в мире 30 августа 2012
Возраст 16+
Режиссер
Рамин Бахрани
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любой ценой 2 постера
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