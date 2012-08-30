Любой ценой, 2012

Генри Уиппл – потомственный фермер, упорно работающий над тем, чтобы сохранить и укрепить сельскохозяйственную империю своего отца. Генри мечтает о том, чтобы его старший сын Грант, звезда местной школы, также стал частью семейного бизнеса, но тот не торопится с выбором своего пути и отправляется в большое путешествие за границу. Все еще лелея мечту о возвращении Гранта к корням, отец все же решает привлечь к фермерскому делу младшего сына Дина. Дин же твердо настроен покинуть родительское гнездо как можно скорее и заняться тем, что его по-настоящему увлекает, – автомобильными гонками.