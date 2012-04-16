Защитник, 2011

Мэй – гений с вычислительными способностями как у компьютера. Она похищена китайскими триадами, а босс Хань Цзяо забирает героиню в китайский квартал Нью-Йорка, чтобы та помогала ему в преступной деятельности. Между тем, бойцу Люку Райту разрушают жизнь, когда он выигрывает бой против воли русской мафии и случайно убивает противника. Те убивают его жену, и теперь спившийся герой бесцельно скитается по ночлежкам. Однажды Цзяо просит Мэй запомнить длинное число, и русская мафия похищает девушку. Она скрывается от обеих организаций, в итоге наталкиваясь на Люка, и тот использует свои навыки, чтобы защитить ее…