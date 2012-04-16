Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Защитник Защитник
Киноафиша Фильмы Защитник
Safe

Защитник, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мэй – гений с вычислительными способностями как у компьютера. Она похищена китайскими триадами, а босс Хань Цзяо забирает героиню в китайский квартал Нью-Йорка, чтобы та помогала ему в преступной деятельности. Между тем, бойцу Люку Райту разрушают жизнь, когда он выигрывает бой против воли русской мафии и случайно убивает противника. Те убивают его жену, и теперь спившийся герой бесцельно скитается по ночлежкам. Однажды Цзяо просит Мэй запомнить длинное число, и русская мафия похищает девушку. Она скрывается от обеих организаций, в итоге наталкиваясь на Люка, и тот использует свои навыки, чтобы защитить ее…

  • После того, как его предыдущий фильм «Смерть в любви» провалился в кинотеатрах, режиссер Боаз Якин очень хотел снять фильм, у которого были шансы на кассовый успех. К сожалению, при бюджете в 30 миллионов долларов эта картина собрала лишь 40 миллионов, что не позволило ей окупиться в прокате. 
  • Сцена, изображающая класс в Китае, снималась в католической школе в Филадельфии.
  • Сцены в особняке мэра снимались в поместье Блумфилд в Вилланове, штат Пенсильвания. Незадолго до выхода фильма гараж дома загорелся, и начавшийся пожар в итоге уничтожил большую часть третьего этажа главного дома.

Бывший агент элитных спецслужб Люк Райт случайно спасает из цепких лап русских бандитов девочку-вундеркинда Мэй. Лишь ей известен код сейфа с десятками миллионов долларов, принадлежащих триадам, и теперь за ней охотятся все мерзавцы и головорезы Нью-Йорка. Так на улицах и дорогах города начинается головокружительная и безостановочная битва китайских ассассинов, русской мафии и отрядов продажных полицейских с друг другом за Мэй, у которой теперь есть одна надежда — ее защитник.

7.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 апреля 2012
Премьера онлайн 31 октября 2012
Премьера в мире 16 апреля 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Боаз Якин
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Крис Сарандон
Крис Сарандон
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Эффект колибри
Эффект колибри (2013)
7.4666667
Профессионал
Профессионал (2011)
7.6666665
Отступники
Отступники (2006)
8.155844
Адреналин 2: Высокое напряжение
Адреналин 2: Высокое напряжение (2009)
6.9448276
Сдвиг
Сдвиг (2006)
6
Карты, деньги, два ствола
Карты, деньги, два ствола (1998)
7.25
Золотой ребенок
Золотой ребенок (1986)
6.923077
Монтана
Монтана (2007)
4.6
Револьвер
Револьвер (2005)
7.521739
Форсаж
Форсаж (2001)
7.825
Большой Куш
Большой Куш (2000)
7.2352943
Красный угол
Красный угол (1997)
7.1
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию и гангстеров Фильмы про мафию и гангстеров
Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом
Постер фильма Защитник 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Защитник смотреть онлайн

Защитник

Похожие фильмы онлайн

Эффект колибри
 
Профессионал
 
Адреналин 2: Высокое напряжение
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Как всегда крутой и брутальный, Джейсон Стэтхэм в новом триллер-боевике "Защитник" продолжает демонстрировать мастер-класс экшена и… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Vitoz, 28/04/2012 - 10:23:53):По сравнению с недавним японским боевиком про высотку и наркобарона - этот фильм со стетхемом дает ему… Читать дальше…
Отзывы Написать
42 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 2
Отрывок 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши