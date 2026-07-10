В ролях
Упендра Лимайе
Prithvi Dixit
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Индра Кумар
Сценарист
Paritosh Painter, Bunty Rathore, Guru Randhawa, Gill Machhrai, Kumaar, Balvinder Singh Suri
Композитор
Tanishk Bagchi, Aditya Dev, Neelkamal Singh, Guru Randhawa, Gill Machhrai, Амар Мохиле, Rony Ajnali, Gill Machrai
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 35 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
10 июля 2026
Дата выхода
|10 июля 2026
|Бахрейн
|
|
|17 июля 2026
|Великобритания
|
|12A
|10 июля 2026
|Германия
|
|
|11 июля 2026
|Гонконг
|
|
|10 июля 2026
|Индия
|
|
|10 июля 2026
|Индонезия
|
|
|10 июля 2026
|Ирландия
|
|12A
|11 июля 2026
|Макао
|
|B
|10 июля 2026
|Непал
|
|
|10 июля 2026
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$844 326
Производство
Super Cassettes Industries Limited (T-Series), Ajay Devgn Ffilms, Maruti International