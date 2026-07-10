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Постер фильма Dhamaal 4
8.1
Dhamaal 4 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Dhamaal 4
8.1

Dhamaal 4

, 2026
Dhamaal 4
Индия / боевик, приключения, комедия
Трейлеры
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Постер фильма Dhamaal 4
8.1
Пойду 1
Не пойду 0
Dhamaal 4 - Трейлер
Dhamaal 4  Трейлер

В ролях

Аджай Девган
Аджай Девган
Guddu
Аршад Варси
Adi
Ритеш Дешмукх
Lallan
Джавед Джеффри
Manav
Радж Вишвакарма
Рави Кишан
Adhoora
Санджай Мишра
Johnny
Упендра Лимайе
Prithvi Dixit
Anjali Anand
Paro
Санджида Шейх
Rosy
Эша Гупта
Aaliya
Виджай Паткар
Режиссер Индра Кумар
Сценарист Paritosh Painter, Bunty Rathore, Guru Randhawa, Gill Machhrai, Kumaar, Balvinder Singh Suri
Композитор Tanishk Bagchi, Aditya Dev, Neelkamal Singh, Guru Randhawa, Gill Machhrai, Амар Мохиле, Rony Ajnali, Gill Machrai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 10 июля 2026
Дата выхода
10 июля 2026 Бахрейн
17 июля 2026 Великобритания 12A
10 июля 2026 Германия
11 июля 2026 Гонконг
10 июля 2026 Индия
10 июля 2026 Индонезия
10 июля 2026 Ирландия 12A
11 июля 2026 Макао B
10 июля 2026 Непал
10 июля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $844 326
Производство Super Cassettes Industries Limited (T-Series), Ajay Devgn Ffilms, Maruti International
Другие названия
Dhamaal 4, Забава 4

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Dhamaal 4 - Трейлер
Dhamaal 4 Трейлер
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Отзывы о фильме

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