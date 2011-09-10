Вышибала, 2011

Даг Глатт скучно волочится по жизни, пытаясь найти свое призвание. У него не хватает ума, чтобы стать врачом, как его приемный отец или сводный брат-гей Айры, и не хватает страсти, как у его друга Пэта, ведущего хоккейного телесериала Горячий Лед. Имея только крепкие кулаки и череп, Даг работает вышибалой, несмотря на то, что у него от природы дружелюбный подход к людям. Однажды на трибунах хоккейного стадиона с героем происходит инцидент, который убеждает тренера Ролли Гортензию взять Дага в команду, хотя он ни разу в жизни не стоял на коньках. Сможет ли герой, наконец обретший свое призвание, научиться играть и выиграть свой первый матч?
Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Но однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Ему срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Даг не умеет стоять на коньках, но этому можно научиться, зато в драке ему нет равных! Но у главной конкурирующей команды есть свой тафгай, от одного вида которого дрожит вся хоккейная лига, и им скоро предстоит сойтись в одном матче. Наш герой с помощью своего друга делает головокружительную карьеру, сплотив вокруг себя всю команду, и завоевывает любовь самой лучшей девушки на свете. С точки зрения Дага, конечно.