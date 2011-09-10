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Вышибала Вышибала
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Вышибала, 2011

2011 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Даг Глатт скучно волочится по жизни, пытаясь найти свое призвание. У него не хватает ума, чтобы стать врачом, как его приемный отец или сводный брат-гей Айры, и не хватает страсти, как у его друга Пэта, ведущего хоккейного телесериала Горячий Лед. Имея только крепкие кулаки и череп, Даг работает вышибалой, несмотря на то, что у него от природы дружелюбный подход к людям. Однажды на трибунах хоккейного стадиона с героем происходит инцидент, который убеждает тренера Ролли Гортензию взять Дага в команду, хотя он ни разу в жизни не стоял на коньках. Сможет ли герой, наконец обретший свое призвание, научиться играть и выиграть свой первый матч? 

  • Фильм основан на основанной на реальных событиях книге Адама Фраттасио и Дугласа Смита «Жулик: правдивая история о невероятном путешествии в хоккей низшей лиги». Реальные кадры из хроники спортивной карьеры Смита в качестве хоккейного игрока показаны в финальных титрах фильма. Джей Барушель решил снять фильм по книге, заметив отсутствие на экранах хоккейных комедий в последние годы.
  • Ведущий актер Шонн Уильям Скотт набрал вес для роли Дугласа Глатта, а также проводил интенсивные тренировки по катанию на коньках и агрессивной игре в хоккей.

Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Но однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Ему срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Даг не умеет стоять на коньках, но этому можно научиться, зато в драке ему нет равных! Но у главной конкурирующей команды есть свой тафгай, от одного вида которого дрожит вся хоккейная лига, и им скоро предстоит сойтись в одном матче. Наш герой с помощью своего друга делает головокружительную карьеру, сплотив вокруг себя всю команду, и завоевывает любовь самой лучшей девушки на свете. С точки зрения Дага, конечно.

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 марта 2012
Премьера в мире 10 сентября 2011
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Майкл Даус
Майкл Даус
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Джей Барушель
Джей Барушель
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Элисон Пилл
Элисон Пилл
Ким Коутс
Ким Коутс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вышибала 9 постеров
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Вышибала
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Комедия афигенная ✊ . Очень смешная , весь фильм куча юмора ✊
salem 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая , легкая комедия. Улыбнуло.
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