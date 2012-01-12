Джонни — белый коала, выступающий в передвижном цирке для необычных зверей. Он — звезда, но все меняется, когда в цирк приходит работать знаменитый укротитель зверей — теперь все внимание зрителей приковано к нему. На одном из переездов Джонни и его приятели, мартышка и ящерица Хэммиш, случайно раскачивают клетку, вываливаются из фургона и оказываются посреди пустыни. Пытаясь найти кратчайший путь к цивилизации, они натыкаются на чудесный оазис, где живут разные животные, в том числе — белая коала Минни.

Звери счастливы в своем доме, но их жизнь портит огромный крокодил, который нацелился захватить оазис с помощью своих подручных — волков и гигантского грифа. Хэммиш рассказывает обитателям оазиса, что Джонни — настоящий герой, звезда цирка, и что он защитит их. Трусоватый Джонни действительно делает вид, что он — супергерой, ведь он хочет понравиться Минни. И случается чудо: во время нападения волков Джонни случайно отбивает их атаку и обращает в бегство. Те рассказывают крокодилу, что у оазиса появился сильный защитник и тот приказывает выкрасть его. Но волки путают Джонни с Минни и крадут ее. Теперь Джонни придется действительно быть храбрым, чтобы вырвать Минни из лап крокодила.