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Постер мультфильма Пушистые против Зубастых 3D
5.7
Пушистые против Зубастых 3D - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пушистые против Зубастых 3D
5.7

Пушистые против Зубастых 3D

, 2012
The Outback
США, Южная Корея / приключения, анимация, семейный / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Пушистые против Зубастых 3D
5.7
Пушистые против Зубастых 3D - Дублированный трейлер
Пушистые против Зубастых 3D  Дублированный трейлер

О фильме

Джонни — белый коала, выступающий в передвижном цирке для необычных зверей. Он — звезда, но все меняется, когда в цирк приходит работать знаменитый укротитель зверей — теперь все внимание зрителей приковано к нему. На одном из переездов Джонни и его приятели, мартышка и ящерица Хэммиш, случайно раскачивают клетку, вываливаются из фургона и оказываются посреди пустыни. Пытаясь найти кратчайший путь к цивилизации, они натыкаются на чудесный оазис, где живут разные животные, в том числе — белая коала Минни.

Звери счастливы в своем доме, но их жизнь портит огромный крокодил, который нацелился захватить оазис с помощью своих подручных — волков и гигантского грифа. Хэммиш рассказывает обитателям оазиса, что Джонни — настоящий герой, звезда цирка, и что он защитит их. Трусоватый Джонни действительно делает вид, что он — супергерой, ведь он хочет понравиться Минни. И случается чудо: во время нападения волков Джонни случайно отбивает их атаку и обращает в бегство. Те рассказывают крокодилу, что у оазиса появился сильный защитник и тот приказывает выкрасть его. Но волки путают Джонни с Минни и крадут ее. Теперь Джонни придется действительно быть храбрым, чтобы вырвать Минни из лап крокодила.

В ролях

Чарли Бьюли
Чарли Бьюли
Loki
Алан Камминг
Алан Камминг
Bog
Тим Карри
Тим Карри
Blacktooth
Крис Эджерли
Крис Эджерли
Boris
Эрик Лопез
Эрик Лопез
Норм МакДональд
Lielle Blinkoff
Little Girl
Роберт Кайт
Additional Voices
Кэти Кавадини
Additional Voices
Кемерон Дейдду
Additional Voices
Джон деМита
Additional Voices
Грег Финли
Additional Voices
Режиссер Кюнг Хо Ли
Сценарист Scott Clevenger, Timothy Wayne Peternel, Крис Денк
Композитор Майкл Йезерски
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Южная Корея
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 29 июня 2020
Премьера в мире 12 января 2012
Дата выхода
25 октября 2012 Россия Каскад 6+
6 ноября 2012 Австралия
25 октября 2012 Беларусь
17 августа 2012 Бразилия
5 апреля 2012 Израиль
4 января 2013 Исландия
25 октября 2012 Казахстан
1 мая 2014 Китай
19 апреля 2012 Кувейт
3 января 2014 Нидерланды
19 апреля 2012 ОАЭ
31 октября 2013 Португалия
30 января 2016 США
20 апреля 2012 Турция
25 октября 2012 Украина
12 января 2012 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $5 300 000
Сборы в мире $8 106 158
Производство Animation Picture Company, Digiart Productions, Lotte Entertainment
Другие названия
The Outback, The Koala Kid, Outback, Johnny, Super-Koala, Koala kid, Lạc Trong Rừng Sâu, O Super Coala, Outback - Jetzt wird's richtig wild!, Outback: Uma Galera Animal, Sevimli Kahraman, To aspro koala, Коала Кид, Пухнасті проти зубастих, Пушистые против Зубастых, コアラ・キッド, Outback - Uma Galera Animal, Пухнастi проти зубастих

Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 12 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Пушистые против Зубастых 3D - Дублированный трейлер
Пушистые против Зубастых 3D Дублированный трейлер
Пушистые против Зубастых 3D - Дублированный отрывок
Пушистые против Зубастых 3D Дублированный отрывок
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