Шкатулка Проклятия, 2011

Тренер по баскетболу Клайд и его жена Стефани развелись пару месяцев назад, и их дочери Ханна и Эм живут с матерью и проводят выходные с отцом. Однажды Клайд останавливает свою машину на распродаже, где Эм покупает старинную резную шкатулку, находит спрятанный замок и выпускает злого духа, который овладевает ею. Вскоре Клайд обнаруживает, что у Эм проблема, но его бывшая жена и ее парень Бретт не обращают на него внимания и получают судебный запрет против него. Тогда герой едет в еврейскую общину в Нью-Йорке и уговаривает сына раввина, набожного цадика, поехать с ним, чтобы навсегда изгнать демона и спасти Эм.