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Шкатулка Проклятия Шкатулка Проклятия
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The Possession

Шкатулка Проклятия, 2011

2011 / США
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тренер по баскетболу Клайд и его жена Стефани развелись пару месяцев назад, и их дочери Ханна и Эм живут с матерью и проводят выходные с отцом. Однажды Клайд останавливает свою машину на распродаже, где Эм покупает старинную резную шкатулку, находит спрятанный замок и выпускает злого духа, который овладевает ею. Вскоре Клайд обнаруживает, что у Эм проблема, но его бывшая жена и ее парень Бретт не обращают на него внимания и получают судебный запрет против него. Тогда герой едет в еврейскую общину в Нью-Йорке и уговаривает сына раввина, набожного цадика, поехать с ним, чтобы навсегда изгнать демона и спасти Эм. 

  • Режиссер фильма Уле Борнедаль заявил, что сценарий привлек его, поскольку он видел в нем скорее аллегорию развода, чем настоящий фильм ужасов. 
  • Некоторые сцены фильма были сняты в настоящем бывшем психиатрическом учреждении, больнице Ривервью в Коквитламе, Британская Колумбия.
  • На съемках была использована настоящая шкатулка Диббук. Борнедаль рассказывал, что с группой происходили действительно странные вещи: над головой режиссера взорвалась неоновая лампа, а через пять дней после съемок полностью сгорел склад с реквизитом, причем пожарная служба не могла объяснить причину возгорания. Единственной вещью, не пострадавшей от пожара, была та самая шкатулка…

История о деревянной античной шкатулке, которая ушла с молотка на «eBay» ветерану Второй мировой войны. В ней живет злой дух, который творит несуразные вещи с обладателями шкатулки — их было много, и владели они все этим «сокровищем» очень недолго.

7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 августа 2012
Премьера в мире 14 февраля 2012
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Оле Борнедаль
В ролях
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Мэдисон Девенпорт
Мэдисон Девенпорт
Куинн Лорд
Наташа Калис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шкатулка Проклятия 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Пожалуй, понравился только Морган, хороший папаша получился. Кто бесил, так это дантист, по-моему, от всех там подбешивал, но только демон ему прямо… Читать дальше…
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Наконец! Новые ужасы. Надеюсь, что хоть на 7 баллов потянет, а то туфту показывают в последнее время. Попытаюсь собрать компанию и вместе пойдем… Читать дальше…
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