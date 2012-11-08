Операция "Арго", 2012

События происходят в Иране, в 1979 году, когда революция достигает пика. Исламисты при штурме американского посольства в Тегеране берут в заложники 52 человека. Но в хаосе шестерым из них удается сбежать и укрыться в доме канадского посла. Очевидно, что скоро их найдут и ликвидируют, поэтому Тони, специалист ЦРУ в области секретной транспортировки людей с территории страны, разрабатывает невероятно рискованную схему эвакуации.
4 ноября 1979 г. революция в Иране достигает своего апогея, военные штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и, вероятнее всего, убийство – всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино.
Не, ну в таком ключе можно обьяснить все, (понять и простить) и Дарта Вейдера, разносившего планеты на… Читать дальше…