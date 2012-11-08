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Argo

Операция "Арго", 2012

2012 / США
7.6 Оцените
18 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят в Иране, в 1979 году, когда революция достигает пика. Исламисты при штурме американского посольства в Тегеране берут в заложники 52 человека. Но в хаосе шестерым из них удается сбежать и укрыться в доме канадского посла. Очевидно, что скоро их найдут и ликвидируют, поэтому Тони, специалист ЦРУ в области секретной транспортировки людей с территории страны, разрабатывает невероятно рискованную схему эвакуации.

  • Джимми Картер, бывший глава США, выразил уважение создателям фильма и сказал, что эта драма достойна «Оскара».
  • Чтобы создать вступительный эпизод, оператор-постановщик решил выдать крохотные камеры нескольким людям из массовки. Так получились кадры, которые выглядят как настоящие съемки с беспорядков.
  • Иранский чиновник, фигурирующий в архивных видеоматериалах как человек, произносящий угрозы в адрес Канады, был казнен режимом, которому преданно служил.
  • Съемочной группе предоставили доступ в штаб-квартиру ЦРУ, чтобы воссоздать интерьер и экстерьер.
  • По просьбе Бена Аффлека актеры, исполнившие роли беженцев, неделю прожили вместе в доме, который оформили в стиле 1979 года.

4 ноября 1979 г. революция в Иране достигает своего апогея, военные штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и, вероятнее всего, убийство – всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино.

7.6 Оцените
18 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 ноября 2012
Премьера в мире 8 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Джон Гудман
Джон Гудман
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Алан Аркин
Алан Аркин
Все актеры и съемочная группа
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Оскар Лучший адаптированный сценарий
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/11/2012 - 03:31:26):
Не, ну в таком ключе можно обьяснить все, (понять и простить) и Дарта Вейдера, разносившего планеты на… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Соглашусь, очень не дурно. Аффлек удивляет с каждым разом все больше, и возможно уже и не стоит и удивляться этому. Но все таки, это слишком… Читать дальше…
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саундтрек фильма Операция "Арго"
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Бен Аффлек предрекает, что в будущем в широкий прокат будут выходить только фильмы из крупных франшиз Вместе с тем львиную часть аудитории будет составлять молодежь. 
Написать
12 января 2022 16:57
Бен Аффлек экранизирует для Disney подростковое фэнтези «Хранители затерянных городов» Актер уже имеет опыт успешной постановки и ряд престижных наград в качестве режиссера.
Написать
12 января 2021 12:16
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