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Безымянный фильм Стивена Спилберга
Безымянный фильм Стивена Спилберга
Untitled Steven Spielberg´s Event Film Amblin Universal
Напомним о выходе в прокат
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Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
15 мая 2026
Дата выхода
15 мая 2026
США
15 мая 2026
Турция
12 июня 2026
Украина
Производство
Amblin Entertainment, Universal Pictures
Другие названия
Untitled Steven Spielberg Amblin Universal Event Film, The Dish, Untitled Steven Spielberg Project, Untitled Steven Spielberg's Event Film Amblin Universal, Untitled Steven Spielberg/David Koepp event movie
Режиссер
Стивен Спилберг
В ролях
Эмили Блант
Джош О’Коннор
Ив Хьюсон
Колин Ферт
Колман Доминго
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
Джош О’Коннор сыграет с Эмили Блант в новом фильме Стивена Спилберга
Компанию им составит Колин Ферт.
Написать
19 ноября 2024 11:14
Стивен Спилберг готовит фильм об НЛО
Ранее он снял на эту же тематику «Близкие контакты третьей степени» (1977).
Написать
18 апреля 2024 11:19
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