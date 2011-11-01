Нокаут, 2011

Главная героиня фильма, Мэллори Кейн, не только умна и красива, но и обладает навыками профессионального бойца. В прошлом девушка служила в морской пехоте, а затем стала специальным агентом. Под руководством своего куратора, Кеннета, она выполняет особые поручения, львиная доля которых не санкционирована властями. После очередной успешной операции в Барселоне Мэллори отправляется в Дублин, однако в ирландской столице все идет не по плану. Оказавшись в ловушке, спецагент понимает, что была пешкой в чужой грязной игре. Теперь Мэллори необходимо подключить все свои способности, чтобы не попасть в международный розыск, вернуться в США и отомстить тем, кто ее подставил.