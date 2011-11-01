Нокаут, 2011

Главная героиня фильма, Мэллори Кейн, не только умна и красива, но и обладает навыками профессионального бойца. В прошлом девушка служила в морской пехоте, а затем стала специальным агентом. Под руководством своего куратора, Кеннета, она выполняет особые поручения, львиная доля которых не санкционирована властями. После очередной успешной операции в Барселоне Мэллори отправляется в Дублин, однако в ирландской столице все идет не по плану. Оказавшись в ловушке, спецагент понимает, что была пешкой в чужой грязной игре. Теперь Мэллори необходимо подключить все свои способности, чтобы не попасть в международный розыск, вернуться в США и отомстить тем, кто ее подставил.
Мэллори Кейн – секретный спецагент. Она молода, умна и красива. Время от времени шеф международной спецслужбы Кеннет вызывает ее для выполнения заданий, не всегда санкционированных правительством. Но после провала череды операций Мэллори осознает, что она пешка в двойной игре. Теперь ей нужно использовать весь свой талант и опыт, чтобы скрыться от международного розыска, защитить свою семью и отомстить за предательство...
Джина Карано выглядела значительно хуже, чем выглядит всегда на ринге (говорю как фанат миксфайта)! Хотя безусловно все… Читать дальше…