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Нокаут, 2011

2011 / США
6.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, Мэллори Кейн, не только умна и красива, но и обладает навыками профессионального бойца. В прошлом девушка служила в морской пехоте, а затем стала специальным агентом. Под руководством своего куратора, Кеннета, она выполняет особые поручения, львиная доля которых не санкционирована властями. После очередной успешной операции в Барселоне Мэллори отправляется в Дублин, однако в ирландской столице все идет не по плану. Оказавшись в ловушке, спецагент понимает, что была пешкой в чужой грязной игре.  Теперь Мэллори необходимо подключить все свои способности, чтобы не попасть в международный розыск, вернуться в США и отомстить тем, кто ее подставил.

  • Перед съемками исполнительница главной роли Джина Карано на протяжении шести недель занималась с бывшим бойцом спецотряда. 
  • Главную героиню озвучила не сама Джина Карано, а американская актриса Лора Сан Джакомо. В 1989 году Лора была занята в другом проекте Стивена Содерберга под названием “Секс, ложь и видео”. 
  • В одной из сцен Джина Карано должна была бросить вазу в героя Майкла Фассбендера. Согласно первоначальной идее, она должна была промахнуться, но во время съемок ваза угодила прямо в голову Майкла. 

Мэллори Кейн – секретный спецагент. Она молода, умна и красива. Время от времени шеф международной спецслужбы Кеннет вызывает ее для выполнения заданий, не всегда санкционированных правительством. Но после провала череды операций Мэллори осознает, что она пешка в двойной игре. Теперь ей нужно использовать весь свой талант и опыт, чтобы скрыться от международного розыска, защитить свою семью и отомстить за предательство...

6.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 19 января 2012
Премьера в мире 1 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джина Карано
Джина Карано
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нокаут 8 постеров
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Нокаут

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kuzer 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отвратительный!
Джина Карано выглядела значительно хуже, чем выглядит всегда на ринге (говорю как фанат миксфайта)! Хотя безусловно все… Читать дальше…
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Дааааа, так хотела посмотреть данное творение и мое разочарование в нем настолько же велико. Такой ощущение, что фильм собран из отдельных сцен,… Читать дальше…
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